La nieve volvió a Valencia de Alcántara tras 25 años sin nevadas en Cáceres

El año 1972 quedó grabado en la memoria colectiva de Extremadura por una sucesión de hechos tan sorprendentes como entrañables. Uno de los más comentados fue la nevada que despertó a los vecinos de Valencia de Alcántara una fría mañana de invierno. Hacía veinticinco años que la localidad no veía caer la nieve, por lo que aquel amanecer blanco causó tal asombro que mereció un artículo destacado en las páginas de nuestro periódico.

No fue esta la única noticia curiosa de aquel año. También llamó la atención la historia de Vicente Martín, conocido como "Meta-les", natural de Plasencia, quien, a pesar de ser padre de siete hijos, decidió adoptar a seis de sus sobrinos, protagonizando un ejemplo de solidaridad familiar que conmovió a muchos lectores.

La comunión de la Infanta Elena

1972 fue igualmente un año señalado en la crónica social y cultural. La Infanta Elena, hija mayor de los entonces Príncipes de España, celebró su Primera Comunión, mientras que Cáceres recibió la visita del popular presentador Kiko Ledgard, figura central del exitoso programa televisivo Un, Dos, Tres. Por esas mismas fechas, muchos extremeños recordaron la boda del cantante Raphael con Natalia Figueroa, celebrada en la romántica ciudad de Venecia.

Falleció el cacereño Valentín Baira Picapiedra

Desde el mes de junio, además, los suscriptores del diario Extremadura pudieron seguir recibiendo el periódico incluso durante sus estancias veraniegas, una novedad muy bien acogida por los lectores. Sin embargo, el mes de septiembre trajo consigo el lado más amargo del año. La muerte del cacereño Valentín Baira Picapiedra, conocido como "El último de Cuba" por su intervención en el acorazado Maine, y la desaparición del periodista Gabriel Romero, ocurrida el mismo día en que cumplía 42 años, tiñeron de luto la actualidad regional. Así transcurrió 1972, un año de contrastes que dejó huella en la historia y en la memoria de Extremadura.