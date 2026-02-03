El Premio Mercedes Calles reconoce al periodista Rubén Amón por su visión de Cáceres
El jurado del premio destacó la habilidad de Rubén Amón para transformar el calor y la soledad de Cáceres en una experiencia literaria que invita a la contemplación y el descubrimiento
Efe / Eduardo Villanueva
El periodista y escritor Rubén Amón ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Mercedes Calles-Carlos Ballestero por su artículo 'Cáceres en verano, una combustión irresistible'.
En el texto ofrece un paseo literario por las calles, plazas y monumentos de la ciudad durante un caluroso día de julio a 40 grados, combinando humor, reflexión y estilo narrativo.
De esta forma, destaca por su capacidad para transformar lo que podría ser una experiencia extrema —el calor y la ciudad vacía— en un territorio donde la arquitectura, la historia y la soledad de Cáceres se revelan de una manera "reposada y poética".
A juicio del jurado, la obra logra que el lector perciba la ciudad como un espacio de contemplación y descubrimiento.
Rubén Amón, nacido en Madrid en 1969, es actualmente colaborador en Onda Cero, Antena 3 y El Confidencial.
Ha sido corresponsal en Roma y París, enviado de guerra, columnista en El Mundo y El País, y ha publicado ensayos sobre música, tauromaquia y fenómenos socioculturales, incluyendo un libro superventas sobre Morante de la Puebla.
El jurado del premio destacó por unanimidad la manera en que el artículo "aúna la contemplación con la reflexión, el aforismo y la humorada, convirtiendo su lectura en una experiencia que refleja la esencia de Cáceres, invitando al viajero a caminar más despacio y mirar más alto".
La entrega
El acto de entrega del galardón tendrá lugar en febrero, en fecha que será comunicada próximamente.
La presente edición del premio está patrocinada por el Ayuntamiento de Cáceres y cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Cáceres.
El Premio Mercedes Calles-Carlos Ballestero fue creado para difundir los atractivos de la ciudad y reconocer al mejor artículo o reportaje que resalte los valores sociales, culturales, humanos o monumentales de Cáceres, proyectando la ciudad a nivel nacional e internacional.
Entre los dieciséis galardonados en ediciones anteriores se encuentran autores como Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Rosa Montero, Antonio Colinas, Lorenzo Silva o Antonio Lucas.
El galardón también apoya la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031, con lo que refuerza su proyección cultural y mediática.
Rubén Amón se suma así a la lista de escritores que han ofrecido miradas originales y literariamente destacadas sobre la ciudad.
