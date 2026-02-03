Rafael Mateos: "La ampliación del suelo industrial de Cáceres estará lista este año y el aeródromo iniciará su despegue esta legislatura"

No defraudó el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en el desayuno informativo de esta mañana, con una intervención preparada y meditada. El salón Guadalupe del Hotel NH Palacio de Oquendo de Cáceres registró un lleno absoluto durante el encuentro de trabajo organizado por El Periódico Extremadura e impulsado por el Ayuntamiento de Cáceres bajo el título genérico de ‘Cáceres: Retos y Proyectos’. Mateos, a lo largo de hora y media, respondió con seguridad y solvencia a las preguntas de la directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal, así como a las de los invitados.

La ‘recuperación de la alegría’ en la ciudad, la inviabilidad de los proyectos de Gran Buda y la mina de litio, el crecimiento del suelo industrial de Cáceres, la necesidad de apoyo del Gobierno central, la gestión sostenible del turismo, el proyecto de Capitalidad Cultural en 2031, el 40 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, el aeródromo y sus grandes proyectos para lograr una ciudad donde apetezca quedarse y emprender fueron los ejes de la intervención de Rafael Mateos.

La jornada comenzó con la proyección del nuevo vídeo promocional de la ciudad, estrenado en la pasada Feria Internacional del Turismo, en el que se hace hincapié en las cuatro décadas como Patrimonio de la Humanidad.

Más suelo industrial

Entre los principales anuncios realizados por el edil cacereño destacan los relacionados con la ampliación de suelo industrial y el aeródromo. “Mi reto es que Cáceres tuviera más suelo industrial. Era una deuda histórica. Si un empresario tarda un mínimo de tres años en tener suelo para su industria no podemos decir que la ciudad sea atractiva en este sentido. Desde agosto de 2023 he trabajado codo con codo con la presidenta María Guardiola al respecto. Estamos en un enclave estratégico entre Madrid y Lisboa, y los grandes enclaves están ya colapsados. Tenemos condiciones envidiables, pues además somos grandes productores de energía. A día de hoy hemos adquirido el 85% del nuevo suelo del Polígono Industrial de Capellanías y el 15% que falta ya estamos en conversación con los propietarios. A través de Extremadura Avante se está redactando el proyecto de ampliación. Este año será realidad que tengamos suelo industrial para la ciudad y sabemos que va a venderse al cien por cien”.

El alcalde insistió en su compromiso por convertir a Cáceres en un polo industrial y la ausencia de infraestructuras no va a ser la excusa del Gobierno central para frenarlo. “Hay un compromiso serio por convertir a Cáceres en un polo industrial. Estamos pendientes de esa planificación, pero no le voy a dar posibilidad de excusas al Gobierno central. Los proyectos van a tener suelo en 2026. Si no hay potencia eléctrica es porque el gobierno no quiere que la haya. Tendrán que explicarnos por qué y si se van a otras regiones a cambio de qué”, concluyó tajante.

En cuanto a otras infraestructuras, el alcalde reclamó el AVE que "nos conecte con Lisboa como salida natural" y el aeródromo, que "va a ser una realidad en esta legislatura. Para turismo, empresarios y sector sanitario". Por todo ello, pide la colaboración de todas las administraciones implicadas.

Su visión como padre

Mateos valora positivamente la gestión realizada, ya pasado el ecuador de su legislatura. A su juicio, se ha conseguido dar un vuelco significativo gracias a su equipo de gobierno y recuperar la alegría perdida en 2023: “Mi reto es que Cáceres piense en grande. Ahora es una ciudad viva para inversores y emprendedores. Es importante retener el talento. Soy padre y quiero que mis hijos tengan oportunidades. Si se van fuera, que sea porque quieren, no porque les expulsen”.

En este cambio de mentalidad, no exento de dificultades, destaca la demanda de suelo industrial. Puso el ejemplo del Polígono de Charca Musia, fuera de la ordenación industrial, donde los empresarios siguen pidiendo continuar en él.

La credibilidad es uno de los pilares que orientan la gestión de Rafael Mateos. “En los tiempos que corren los responsables públicos debemos ser creíbles. Lo que no se puede hacer no se puede hacer y punto”. Citó como ejemplo el proyecto Gran Buda, y reiteró que no se trata de tumbarlo sin más, sino de que era inviable. También añadió a la lista de proyectos inmaterializables la mina de litio, “de la que no han vuelto a tener noticias. Está en vía muerta”.

La vivienda, a debate

En lo referente la vivienda, una de las preocupaciones ciudadanas más acuciantes, el edil recordó que se han desbloqueado viviendas sociales y de régimen especial bajo su mandato. Explicó que Cáceres es la única ciudad de Extremadura que ha aumentado población, “aunque no sea mucho. Las cifras de 2025 nos han llevado a los mejores datos de paro de los últimos doce años. Aquí hay oportunidades. Hemos ofrecido a la Junta de Extremadura cuatro parcelas municipales y vamos a adquirir el edificio de Trinitarias para hacer viviendas sociales”.

No a la criminalización del turismo

Igualmente contundente se mostró con respecto a su política turística. “Están intentando criminalizar a quienes han hecho apartamentos turísticos. A día de hoy nuestro turismo es sostenible”. Uno de los problemas del sector es que muchas veces por las condiciones urbanísticas los cascos históricos se van vaciando. Sin embargo, desde el Grupo Ciudades Patrimonio –al que pertenece Cáceres – se trabaja para que los cascos históricos sean ciudades vivas. “Y eso se está logrando. El cacereño debe ver al turista como un vecino más de la ciudad. Nuestro turismo compatibiliza la monumentalidad con actividades en ese entorno. Por eso me da mucha rabia cuando piden que la ciudad sea declarada zona tensionada. Eso no es la solución”.

Capitalidad y 40 aniversario Unesco

La ciudad está a la espera de la decisión del Ministerio de Cultura sobre la Capitalidad Europea de 2031. ¿Pasará el corte? Mateos se muestra muy convencido al respecto y no baraja otra opción. Asegura que su proyecto es “sólido, solvente y con el respaldo de toda la sociedad extremeña. Es un proyecto de Cáceres para la provincia y la región, dejando de lado cualquier lucha partidista. Nuestro proyecto tiene que la cultura es un elemento transformador de la ciudad. No sabemos cuántas van a pasar el corte o si lo harán las nueve ciudades, pero yo no me planteo que no nos den la capitalidad cultural”, comentó.

Añadió que, una vez redactado el proyecto con el apoyo de la participación ciudadana, hay que diseñar actividades fuera y dentro de Cáceres, siempre con criterios técnicos. “La ciudad tiene que saber lo importante que es este proyecto y creérselo. Tenemos que hacer pedagogía para que la sociedad civil sea consciente de todo ello”, dijo.

Augura buenos datos turísticos

La ciudad participó recientemente en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, donde tuvo un feedback importante. De él destacó el encuentro con la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio. Además, recordó la campaña promocional realizada fuera de la provincia, con acciones en Madrid o Sevilla y los autobuses rotulados con la imagen de Cáceres en la capital de España.

“Los mejores datos de turismo internacional se van a dar en 2025. Vamos a recoger los frutos de la labor de difusión con los turoperadores y que ha llegado a Londres, Dublín y el continente asiático”, aseveró.

La ciudad celebra este año las cuatro décadas como Patrimonio de la Humanidad, “un sello Unesco que debe ponerse en valor. Pero no quisiera un casco histórico masificado para el disfrute de los de fuera. Además, no es el único reclamo de la ciudad, que posee otros atractivos como el Museo Helga de Alvear”.

Capital Europea del Deporte

Mateos, realizó una encendida defensa de Cáceres como Capital Europea del Deporte, título que ostenta este año. “Es un reconocimiento, aunque a algunos no les guste, a una política deportiva seria y responsable”, dijo. Recordó el programa de actividades para la tercera edad, las escuelas deportivas municipales, las infraestructuras deportivas, el Centro de Tecnificación Deportiva, la Facultad de Ciencias del Deporte, y las instalaciones en todos los barrios como principales fortalezas de la ciudad y que le han hecho acreedora de este título.

Cuatro proyectos clave

En su programa de gobierno, Mateos tiene cuatro grandes proyectos, que aseguró que están muy avanzados: la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, con el peatón como protagonista; la Plaza Marrón, puerta de entrada al recinto monumental; la construcción de centros deportivos en las barriadas de Nuevo Cáceres y Cáceres El Viejo; y la recuperación de la Ribera del Marco.

Las obras de esos cuatro proyectos van a ser iniciadas en los próximos meses. “Virgen de La Montaña, pese a las trabas de la oposición, se licita en los próximos días junto a las obras en plaza Marrón. Hay una partida económica de 800.000 euros para la Ribera del Marco. Soy consciente de lo que suponen esas obras. Son molestas, pero son necesarias. Estamos poniendo fin a problemas históricos como las inundaciones en el Puente de San Francisco. Se va a licitar ya la nueva depuradora. Las grandes inversiones están llegando a los barrios”, señaló.

Finalmente, Mateos explicó cómo sería la ciudad de sus sueños. “Una ciudad moderna, donde el peatón sea protagonista y las oportunidades sean de verdad. Es el Cáceres que quiero y por el que estoy peleando con un equipo por el que me siento muy orgulloso”.

Alta participación en el turno de preguntas

El público se mostró muy participativo en el turno de preguntas. Al alcalde se le inquirió sobre la ampliación del área de autocaravanas, la proyección de El Calerizo, el aeródromo y el mantenimiento del arbolado de la ciudad, que ha sufrido recientemente los efectos de varios temporales, la situación del embalse del Guadiloba, así como la gobernabilidad de la ciudad y la aprobación de los presupuestos municipales.