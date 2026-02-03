La ciudad de Cáceres ponía el broche de oro a su romería de San Blas este martes con la misa final en honor al santo. La eucaristía iniciaba a las 18:30 horas en la ermita de San Blas, y una hora después daba comienzo la tradicional procesión por el barrio. Los jóvenes jugadores del club deportivo del colegio Diocesano de Cáceres acudían puntuales a la cita para agradecer al santo por su amparo en sus últimos partidos.

Los jugadores del colegio Diocesano de Cáceres cumplen su promesa y portan a San Blas en su procesión / Carlos Gil

El pasado martes el equipo acudía a la ermita a pedir la ayuda de San Blas antes las competiciones que esperaban para el fin de semana. A cambio le ofrecían portar su figura en la procesión de este martes. El fin de semana acabó con una doble victoria por parte del equipo deportivo.

Cuatro de sus integrantes levantaron inicialmente al santo, pero conforme avanzaba la procesión fueron cada vez más los que se animaron a formar parte de ella. Sus amigos y familiares, junto al entrenador y el resto del equipo acompañaron a los jóvenes, siguiendo a la procesión.

Además, la actividad estuvo amenizada por el grupo folklórico 'Trébol'. Sus integrantes, vestidos con trajes regionales interpretaron cantes y bailes tradicionales antes de iniciar la procesión y acompañaron a la comitiva con su música durante el resto de la caminata.

Los equipos de seguridad regularon la conducción en la zona para garantizar que la actividad se llevase a cabo con la mayor precaución posible.