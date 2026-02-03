En Directo
Rafael Mateos: "Quiero que los cacereños sean conscientes de lo que significa ser Capital Europea y ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos"
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, charla sobre los retos y los proyectos de la capital cacereña con un grupo de ciudadanos. El acto que organiza el Periódico Extremadura, del grupo de comunicación Prensa Ibérica, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres se celebra en el hotel NH Collection Cáceres Palacio de Oquendo.alcla
Se siente alcalde de la ciudad, de cento y de barrio
"¿Volverá a gobernar?". "Falta mucho”, responde tajante.
Se define como municipalista.
Va y viene andando de su casa al ayuntamiento a diario. Toma café con los vecinos y se siente un alcalde de ciudad, de centro y de barrio, de Cáceres, en definitiva.
Con ello sus aspiraciones dice están cumplidas: "las pequeñas cosas que hacen grandes la vida cotidiana"-.
Despedimos este directo. Gracias por estar a nuestro lado.
El Gobierno de Extremadura
Sobre el acuerdo para sacar los presupuestos, dice que están actualizando el borrador del presupuesto de 2025 y espera que se llegue a un acuerdo finalmente entre las partes.
Sobre la gobernabilidad en la Junta: le gustaría que pasara lo que los extremeños han votado y María Guardiola convocó elecciones por la presión a la que estaba sometida por Vox y PSOE.
El Guadiloba desembalsa desde hace diez días de forma controlada
Sobre el Guadiloba, explica que se está desembalsando de forma controlada desde hace diez días y que se está haciendo de forma controlada para evitar problemas en las huertas: "Ahora estamos en un 80% de capacidad".
El arbolado de Cáceres: 50.000 árboles, uno por cada dos habitantes
A la pregunta sobre el mantenimiento del arbolado, Mateos hace referencia a la cantidad de árboles existentes en la ciudad, para ello se está invirtiendo en el cuidado de las zonas verdes.
Es consciente de que hay espacios verdes poco cuidados y conservados, pero confía en que se va a resolver cuando sea efectiva la importante partida económica que va a destinar con la inversión en el nuevo contrato
Hay 50.000 árboles, uno por cada dos habitantes, uno de los mayores en el censo español de arbolado.
Mateos lamenta los daños causados por el temporal en los últimos días, y espera que la declaración de zona catastrófica ayude a recuperar estas pérdidas.
Y, ahora, el público pregunta
Sobre las autocaravanas, cuenta que existe interés en buscar una parcela municipal porque este sector aporta mucho a la ciudad.
A la pregunta sobre la proteccion del Calerizo. Afirma que en cualquier actuación se tiene en cuenta la importancia de la reserva del acuífero y su declaración para la conservación.
Sobre el aeródromo, existe el compromiso de la Junta para licitar en 2026 la redacción del proyecto. Es muy claro al decir que hasta que tengan solucionado el tema del impacto ambiental no se van a adquirir terrenos.
Un Cáceres para quedarse
"¿Cómo será Cáceres dentro de 10 años?", le pregunta la directora de el Periódico Extremadura y contesta que quiere una ciudad donde los jóvenes puedan quedarse a vivir, una ciudad moderna donde el peatón fuera protagonista, una ciudad con un transporte público envidiable, una ciudad accesible y donde los proyectos empresariales sean realidades.
Y detalla cómo cómo ha cambiado Cáceres desde 2022 y la define como "una ciudad con mucha vida".
Los proyectos de 2026: Los cuatro ejes para Cáceres
Estos son los cuatro ejes para Cáceres, según el alcalde: La remodelación de Virgen de la Montaña; la reforma de la plaza Marrón; la construcción de un centro deportivo en Nuevo Cáceres y Cáceres el Viejo; y la recuperación de la Ribera del Marco
Son proyectos que se van a llevar a cabo en 2026. Reconoce que las "obras son molestas, pero necesarias". Por ejemplo, dice que las obras de saneamiento estaban pendiente desde la anterior legislatura y eran indispensables.
Y advierte que las grandes actuaciones que se van a realizar van a ir destinadas a todos los barrios, no solo al centro de la ciudad.
Mateos, alcalde y padre
Mateos se muestra como alcalde, padre de familia, amante de los paseos nocturnos por la parte antigua, practicante del deporte, como un político que quiere escuchar a todos sean de la tendencia que sean.
40 años de patrimonio de la humanidad
Cáceres ha cumplido 40 años de patrimonio de la humanidad y el alcalde recuerda qué ha pasado desde la declaración de París hasta aquí. "La declaración de Cáceres Patrimonio de la Humanidad fue un punto de inflexión, igual que lo fue posteriormente Helga de Alvear". Quiere un casco para el disfrute de los cacereños y que los visitantes vengan a conocer el casco histórico.
Cáceres dispone de otro gran título Ciudad Europea del Deporte. Mateos dice que es un reconocimiento, aunque no a todo el mundo le guste. De hecho, hace referencia a los centros e instalaciones deportivas con los que cuenta la ciudad, algo indispensable para quienes se forman en el deporte, y por ello están realizando reformas en toda la ciudad.
