Rafael Mateos: "Quiero que los cacereños sean conscientes de lo que significa ser Capital Europea y ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos"

Fotogalería | Imágenes del encuentro de el Periódico Extremadura con el alcalde de Cáceres

Fotogalería | Imágenes del encuentro de el Periódico Extremadura con el alcalde de Cáceres / Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Gonzalo Lillo

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, charla sobre los retos y los proyectos de la capital cacereña con un grupo de ciudadanos. El acto que organiza el Periódico Extremadura, del grupo de comunicación Prensa Ibérica, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres se celebra en el hotel NH Collection Cáceres Palacio de Oquendo.alcla

  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
  4. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  5. El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
  6. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  7. Denuncia que los soldados de la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la jura presidida por el Rey en Cáceres
  8. El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres

Nacen los Premios Licen, el reconocimiento del Licenciados Reunidos de Cáceres a los valores

El club deportivo del colegio Diocesano de Cáceres se encomienda a San Blas y logra una doble victoria

Rafael Mateos: "Quiero que los cacereños sean conscientes de lo que significa ser Capital Europea y ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos"

El temporal destroza el jardín del Castillo de Las Seguras de Cáceres

Cine en Espacio UEX Cáceres: 'Ensaio sobre a Cegueira' en versión original subtitulada

Cáceres 2031 impulsa un nuevo espacio de innovación a través de la cultura

Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales

