Efectos de las borrascas
El temporal destroza el jardín del Castillo de Las Seguras de Cáceres
El recinto histórico ha sufrido los estragos de los fuertes vientos, que han derribado árboles y provocado daños en una parte de la zona ajardinada
Su propietario, José Miguel Carrillo de Albornoz, lamenta los destrozos y confirma que no causaron heridos
La borrasca Kristin, que azotó Cáceres hace una semana con fuertes rachas de viento y llevó a declarar la alerta roja, ha provocado daños significativos en una parte del jardín del histórico Castillo de Las Seguras, situado en el témino municipal cacereño, a unos 11 kilómetros de la capital.
El temporal afectó a un espacio arbolado del recinto, donde la fuerza del viento derribó ejemplares de gran porte y causó destrozos visibles en un jardín que llevaba 40 años plantado. A pesar de la virulencia del aire y la magnitud de los daños, la fortaleza no sufrió desperfectos y no hubo que lamentar daños personales.
Su propietario, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, ha expresado públicamente su pesar a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que muestra parte del jardín afectado, acompañado por la composición musical del Réquiem de Mozart, como expresión simbólica del duelo por lo perdido.
"Nada dura para siempre. Gracias a Dios no había nadie debajo", señala el aristócrata, subrayando que lo más importante fue la ausencia de heridos.
Un proyecto personal de décadas
El jardín del Castillo de Las Seguras no era solo un elemento ornamental, sino un proyecto personal desarrollado durante cuatro décadas por el vizconde, quien había convertido el entorno en un espacio singular de vegetación y recogimiento, integrado en el paisaje y en la historia del enclave.
El castillo, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, constituye uno de los conjuntos patrimoniales más destacados del entorno de Cáceres. Vinculado desde hace generaciones a la familia Carrillo de Albornoz, ha sido objeto en los últimos años de iniciativas de divulgación cultural y patrimonial, apareciendo en publicaciones, documentales y reportajes. En el recinto también se llevan a cabo eventos privados y celebraciones.
Cultura y arte
El vizconde de Torre Hidalgo es una figura conocida en el ámbito cultural y artístico. Escritor, historiador y profesional del mercado del arte, compagina su vida entre Cáceres y Madrid, donde dirige Magna Art Auctions, una casa de subastas especializada en obras de alto valor histórico. Su trayectoria está marcada por la defensa y puesta en valor del patrimonio, tanto familiar como artístico.
