Nuestro pasado
En 1973, El Periódico Extremadura celebró sus bodas de oro con una nueva sede en La Madrila
El diario extremeño, en su nuevo edificio de La Madrila, recordaba sus inicios en el Palacio de la Generala, un emblemático lugar de la ciudad cacereña que se quedó pequeño en los años 70
El 10 de noviembre de 1973, y coincidiendo con la calebración de nuestras bodas de oro, El Periódico Extremadura inauguró su nueva sede en el bloque 14 del polígono La Madrila, de Cáceres. El acto se convirtió en un auténtico acontecimiento social, al que asistió el director general de Prensa, Manuel Blanco Tobío.
Orígenes en el Palacio de la Generala
Los cincuenta años al servicio de los lectores quedaron reflejados en un amplio número extraordinario en el que este diario explicaba sus orígenes en el Palacio de la Generala, un histórico y emblemático edificio ubicado en la ciudad monumental cacereña, que en los 70 se nos había quedado pequeño.
Por eso, el consejo de la administración de la empresa decidió impulsar el cambio a La Madrila, el lugar que por aquellos años se perfilaba como símbolo del creciente desarrollo urbanístico de la ciudad. Ese año, en que Franco cumplió 81 años y Cáceres, pese a figurar en la Guía Michelín, tenía 439 chabolas, miles de estudiantes se manifestaron en la capital cacereña pidiendo la universidad. Un mes más tarde, en marzo, el Consejo Sindical Provincial acordó una moción de urgencia para la creación de la universidad extremeña.
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones