En 1973, El Periódico Extremadura celebró sus bodas de oro con una nueva sede en La Madrila

El 10 de noviembre de 1973, y coincidiendo con la calebración de nuestras bodas de oro, El Periódico Extremadura inauguró su nueva sede en el bloque 14 del polígono La Madrila, de Cáceres. El acto se convirtió en un auténtico acontecimiento social, al que asistió el director general de Prensa, Manuel Blanco Tobío.

Trabajadores del Periódico Extremadura en la sede de La Madrila en Cáceres. / El Periódico

Orígenes en el Palacio de la Generala

Los cincuenta años al servicio de los lectores quedaron reflejados en un amplio número extraordinario en el que este diario explicaba sus orígenes en el Palacio de la Generala, un histórico y emblemático edificio ubicado en la ciudad monumental cacereña, que en los 70 se nos había quedado pequeño.

Palacio de la Generala en Cáceres. / Mario Gonzalez Rey

Por eso, el consejo de la administración de la empresa decidió impulsar el cambio a La Madrila, el lugar que por aquellos años se perfilaba como símbolo del creciente desarrollo urbanístico de la ciudad. Ese año, en que Franco cumplió 81 años y Cáceres, pese a figurar en la Guía Michelín, tenía 439 chabolas, miles de estudiantes se manifestaron en la capital cacereña pidiendo la universidad. Un mes más tarde, en marzo, el Consejo Sindical Provincial acordó una moción de urgencia para la creación de la universidad extremeña.