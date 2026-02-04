Sucesos derivados de la meteorología adversa
Amplio dispositivo de bomberos y policías para retirar la plancha de un tejado junto al bar Las Cancelas de Cáceres
La actuación se ha producido en torno a las seis de la tarde entre la preocupación de los vecinos de la zona
Un amplio dispositivo ha provocado un susto en la zona de la plaza de Italia de Cáceres este miércoles. Bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación) y Policía Local han trabajado de manera conjunta en un suceso que ha tenido lugar entre las calles Nueva y Ceres, justo al lado del histórico bar Las Cancelas.
Según ha podido saber este diario, una plancha del tejado de una vivienda de la zona se ha desprendido. Ya había sufrido desperfectos la semana pasada, puesto que con la borrasca Kristin se produjeron fuertes rachas de viento en la ciudad que llegaron a tirar centenares de árboles.
La plancha del tejado habría caído hacia la zona interior de las viviendas, y un aviso vecinal habría provocado la intervención de los bomberos, que se habrían tenido que adentrar en la casa afectada.
Este amplio dispositivo (había una decena de agentes y bomberos) ha provocado el susto en la zona, muy cercana al párking Obispo Galarza.
