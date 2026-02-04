Aspainca y Diputación de Cáceres, unidos para conseguir un nuevo vehículo para la asociación

La Diputación de Cáceres ha reiterado su compromiso con las políticas sociales y de discapacidad tras la reunión mantenida entre su presidente, Miguel Ángel Morales, y representantes de la Asociación de Padres Para la Integración en Cáceres (Aspainca). En el encuentro participaron el gerente de la entidad, Lucio Carretero, y su secretaria, María Isabel Bermejo, quienes trasladaron la necesidad urgente de contar con un nuevo vehículo que garantice el traslado diario de usuarios desde sus domicilios y localidades de origen hasta los distintos recursos que la asociación gestiona en la capital cacereña.

Durante la reunión, se puso de manifiesto la importancia del servicio de transporte para el normal funcionamiento de Aspainca, una entidad que atiende actualmente a alrededor de 150 personas con discapacidad a través de distintos programas y servicios especializados. De ese total, 41 usuarios son recogidos a diario en sus domicilios fuera de Cáceres, en municipios como Valdefuentes, Torreorgaz, Casar de Cáceres o Malpartida de Cáceres, además de otros puntos de la propia capital.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Aspainca

Aspainca gestiona, entre otros recursos, un Centro Ocupacional destinado a la formación prelaboral de personas mayores de 18 años, que cuenta con 34 usuarios, así como un Centro de Día dirigido a personas con mayores necesidades de apoyo, en el que participan 12 usuarios. A estos servicios se suman otros de carácter esencial, como el programa de Atención Temprana, que atiende a 50 niños y niñas de entre 0 y 6 años, y el servicio de Habilitación Funcional, que incluye tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidad o logopedia, con un total de 70 tratamientos activos.

El transporte diario de buena parte de estos usuarios se realiza actualmente con dos vehículos que, según ha trasladado la asociación, se encuentran ya en mal estado debido al uso continuado y al paso del tiempo. Esta situación hace necesaria la incorporación de un nuevo vehículo que permita mantener la calidad y la regularidad del servicio, evitando posibles interrupciones que afectarían directamente a la atención de las personas usuarias y a sus familias.

Compromiso de la diputación

Ante esta demanda, Miguel Ángel Morales ha manifestado el compromiso de la Diputación de Cáceres para colaborar en la adquisición de un nuevo vehículo, subrayando la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el medio rural. Este apoyo se enmarca en la línea de trabajo que la institución provincial viene desarrollando en materia de políticas sociales y de integración.

La Diputación de Cáceres mantiene desde hace años una relación continuada con Aspainca, entidad que participa activamente en iniciativas como el Proyecto Diputación Integra. Además, la asociación es beneficiaria de distintas líneas de ayuda provincial, entre ellas las subvenciones del Plan Integra y las destinadas a Acción Social, que contribuyen a sostener y mejorar los servicios que presta.

Con este nuevo respaldo, la institución provincial refuerza su colaboración con el tejido asociativo del ámbito social y pone el acento en la necesidad de dotar de recursos adecuados a aquellas entidades que, como Aspainca, desarrollan una labor esencial para la integración, la autonomía y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia de Cáceres.