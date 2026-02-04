Cáceres renueva la carta de presentación de su corazón monumental con un nuevo plano turístico

Cáceres cumple en 2026 cuarenta años desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el alcalde, Rafa Mateos, ha subrayado en la mañana de este miércoles que se trata de una fecha clave para la ciudad. Por ello, señala que el equipo de Gobierno está trabajando con el objetivo de cuidar y proyectar al máximo la imagen del conjunto monumental: "Es una de las líneas centrales de actuación del equipo de Gobierno".

Renovación visual

En este contexto, se ha inaugurado un nuevo plano turístico en la intersección de las calles Paneras y Pintores, uno de los principales accesos a la plaza Mayor y al conjunto monumental. Se trata de una renovación visual de la carta de presentación del casco histórico, que presenta un doble objetivo: sustituir un plano antiguo que sufría un notable deterioro y mejorar la imagen de un enclave céntrico, además de ofrecer un recurso informativo útil para los turistas, en el que se recogen los principales monumentos y enclaves de la parte antigua de la ciudad.

Los datos

La actuación, tal y como ha informado Mateos, ha contado con un presupuesto de 10.000 euros, y está financiada por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. En total, se han impreso 22.500 carteles en tamaño A3 a cargo de la empresa cacereña Tomás Rodríguez, mientras que el diseño ha sido realizado por la firma Oximedia. Este plano ya se ha utilizado como material promocional y se ha distribuido en Fitur (Feria Internacional de Turismo) a través de la Oficina de Turismo de Cáceres.

Además, el alcalde ha avanzado que a lo largo de este año se van a desarrollar numerosas actividades destinadas a difundir y promocionar el patrimonio cultural y artístico de la ciudad.

Actuación paralela

De forma paralela, está en marcha una campaña adicional de mejora del casco histórico, con una dotación superior a los 30.000 euros, centrada en la sustitución de la señalética, la eliminación de pintadas, la renovación de carteles informativos y la mejora general de la imagen urbana. "Es necesario cuidar la imagen, ya que éramos conscientes de que no era la de una ciudad patrimonio. Creemos que es conveniente realizar esta actuación", ha incidido Mateos.

Por último, el alcalde ha subrayado la coordinación entre el ayuntamiento y el consorcio, así como entre las concejalías de Patrimonio y Turismo, como un elemento clave para lograr resultados positivos tanto para la ciudad como para los visitantes. Entre los responsables implicados ha citado a los ediles Ángel Orgaz y Tirso Leal, así como a Javier Sellers por parte del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.