San Francisco despide con tristeza a Carmen Tejado, la mujer que presidió el barrio y que tiene una plazuela a su nombre en Cáceres

La tristeza ha invadido a la barriada de San Francisco de Cáceres. La muerte de María del Carmen Tejado ha sido una dura noticia para todos los vecinos, ya que se había convertido en una mujer querida por todos gracias a su incansable trabajo para la mejoría del barrio y el cariño que siempre procesaba a los más pequeños. Junto al fallecimiento de Alejandro Martínez 'Bobi', el barrio vive una nueva y dura pérdida en apenas ocho meses.

Tejado fue presidenta vecinal entre los años 1986 y 1998, según cuenta Juan Burgos, que le sucedió en el cargo cuando ella tuvo que someterse a una intervención que le obligó a apartarse de sus funciones. Profesionalmente, había trabajado en la cadena de supermercados Udaco en el polígono de Charca Musia. Todo esto lo desempeñaba al mismo tiempo que era presidenta vecinal.

"La labor social que vino realizando durante todos sus años fue enorme. Se dedicó principalmente a los más pequeños, que la adoraban. Es una de esas personas que han hecho todo lo posible para lograr lo mejor en sus barrios, y se merecía todo lo bueno que le pasase", subraya Burgos, apenado tras el desenlace. En los últimos años, su estado de salud había empeorado y se había tenido que someter a varias intervenciones.

Gracias a todo ese trabajo realizado, la asociación vecinal solicitó el nombramiento de una plazuela a su nombre en la barriada, algo que finalmente se cumplió en el año 2023.

Carmen Tejado, que ha fallecido a los 83 años, era hermana de Pedro y Carlos. El primero fue concejal durante la segunda legislatura de Carlos Sánchez Polo y lo compaginó con su trabajo en la gerencia de la cooperativa de alimentación Udaco. El segundo falleció hace 19 años tras una grave enfermedad y se dedicó al periodismo deportivo.