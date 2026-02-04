Salud y bienestar
Calmar la mente para sanar el cuerpo: la filosofía del yoga según la experta Sofía López
En la práctica del yoga, calmar la mente a través de la respiración consciente, los mudras y la meditación no solo alivia el estrés y la ansiedad, sino que también potencia la vitalidad, mejora la postura y genera un equilibrio profundo entre cuerpo y mente
Sofía López es la propietaria de Inspira, una escuela de yoga y meditación que lleva nueve años instalada en Cáceres. El centro se caracteriza por ofrecer una propuesta diversa, ya que no se limita a un único estilo de yoga. Junto a ella colaboran otros tres profesores, lo que permite impartir distintas disciplinas adaptadas a las necesidades de cada alumno. Además, Inspira cuenta con una consulta de ayurveda, una antigua ciencia de la medicina tradicional india, en la que se realizan masajes especializados. En la actualidad, la escuela cuenta con alrededor de 120 alumnos.
Sistema filosófico y una forma de vida
"Aquí intentamos ofrecer un yoga auténtico. Muchos de nosotros nos hemos formado en la India, y eso marca la diferencia. En Occidente, el yoga suele entenderse principalmente como la práctica de ásanas, es decir, las posturas, como si fuera una forma de gimnasia. Sin embargo, el yoga tradicional es mucho más que eso: es un sistema filosófico y una forma de vida. En la escuela utilizamos todas las herramientas que ofrece el yoga tradicional para mejorar la salud y el bienestar, no solo desde el punto de vista físico, sino también mental y emocional".
La importancia de respirar de forma correcta
Por otro lado, la experta destaca que una de las herramientas más importantes del yoga para mejorar la salud son los ejercicios de respiración, conocidos como pranayama. "Es una técnica que practicamos en todas las clases durante cinco o diez minutos, normalmente sentados o tumbados. Se trata de ejercicios de respiración específicos que no solo ayudan a aumentar la capacidad respiratoria, sino también a mejorar la energía y la vitalidad. Respirar bien tiene un impacto directo en cómo nos sentimos: reduce el cansancio, el estrés y la ansiedad".
Los mudras, gestos simbólicos realizados con las manos
Además, el yoga incorpora otras herramientas menos conocidas, como los mudras, gestos simbólicos que se realizan con las manos. Según explica la experta, al estimular determinados puntos, relacionados con la acupuntura y los meridianos de la medicina tradicional china, es posible influir de manera positiva en el funcionamiento de algunos órganos internos. Estas técnicas pueden resultar beneficiosas en casos como el hígado graso o la diabetes. Se trata de una práctica poco conocida en Occidente, aunque, de forma curiosa, los mudras están presentes en gestos cotidianos que realizamos sin ser conscientes de ello, como aplaudir o lanzar un beso.
Sistemas de relajación y meditación
Por último, la experta subraya la importancia de los sistemas de relajación y meditación dentro del yoga, herramientas especialmente eficaces para aliviar el estrés, la ansiedad e incluso determinados dolores musculares. Según explica, muchas de estas molestias no tienen su origen en una patología concreta, sino en tensiones mentales acumuladas. El estrés sostenido, por ejemplo, puede provocar posturas corporales de cierre y rigidez durante la jornada laboral, derivando en contracturas cervicales o lumbalgias. En este sentido, la práctica de la meditación y la relajación no solo aporta beneficios a nivel mental, sino que también tiene un impacto directo y positivo en el cuerpo.
