El cáncer visto por Cáceres en primera persona: "Es una palabra que da pánico escuchar"

España rebasará los 300.000 nuevos casos de cáncer en 2026, siendo la causa más común de muerte natural en nuestro país. Los pacientes de esta terrible enfermedad no solo necesitan investigación para una cura y unos tratamientos eficientes, sino que necesitan mucho apoyo moral.

Este miércoles, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. En Cáceres no ha sido menos y, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y la Asociación Española contra el Cáncer de la ciudad, se ha realizado un acto en los soportales del edificio consistorial.

No solo ha estado presente la vicepresidenta de la asociación, Cristina Blasco, sino también numerosos voluntarios, dos pacientes de cáncer y una gran cantidad de concejales junto al alcalde, Rafa Mateos. Fue uno de estos pacientes, Fernando Calles, quien leyó un manifiesto en el que reclamó "una atención oncológica más humana e integral".

"La agenda de la jornada estaba llena de actividades, el calendario apuntaba planes para las próximas semanas y meses. La familia requería atención con diversas necesidades y en la cabeza había varias responsabilidades laborales. Pero entonces, sin pedir permiso, todo se frenó. Todo cambió. Las prioridades se dieron la vuelta por un puñado de palabras. Unas palabras que han escuchado hoy cerca de 800 personas en nuestro país que han recibido un diagnóstico de cáncer. Escuchar estas palabras no estaba en las previsiones de estas personas. No deseaban escucharlas", leyó.

Fernando Calle, paciente de cáncer. / Pablo Parra

La escucha a los pacientes y el respeto también por aquellos voluntarios que amenizan las jornadas en el hospital son claves "para aminorar los obstáculos que los pacientes encontramos en el proceso contra el cáncer".

"Contribuyamos a integrar el bienestar psicológico y social como un derecho estructural inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta la supervivencia o los cuidados al final de la vida. Contribuyamos a garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, tomar decisiones informadas sobre su salud y participar en el sistema que la atiende. Y contribuyamos también a mejorar todos aquellos elementos que determinan profundamente la experiencia de las personas, los tiempos, los circuitos, la burocracia, la intimidad o los espacios asistenciales", continuó.

Experiencias personales

Fernando es paciente de cáncer desde hace relativamente poco, desde septiembre de 2025, y concretamente de un cáncer germinal. Todos, o la grandísima mayoría de enfermos, cuando se les pregunta cómo fue su reacción ante la noticia, relatan un sentimiento común que, seguramente, todos sentiríamos: "es bastante duro".

"Por suerte, no tengo metástasis y estoy actualmente con el proceso de quimioterapia y a la espera de, cuando termine, si tendré que operarme también o no", explica. Cuenta que se hace especialmente duro al pensar en la familia y, concretamente, en su hijo pequeño de 5 años.

Foto final del acto. / Pablo Parra

Por suerte, la Asociación contra el Cáncer se puso en contacto con él en el Hospital de Día, donde comenta que pasa "mucho tiempo, 5 o 6 horas al día". "Hacen talleres, apoyo en el día a día... te ofrecen desde conversación a un café. También estoy con las sesiones de psicología que ofrecen". Lo resume como "ese acompañamiento que no llega desde el hospital, desde el ámbito médico, que también es un apoyo bastante importante y que yo recomendaría vivir".

"Todo el tratamiento del cáncer tiene muchas vertientes, no solamente en la parte médica, que quizás es en la que nos centramos por el diagnóstico o pruebas tratamiento, sino también en otros ámbitos como familiar, social y en este caso desde la asociación recibimos ese apoyo".

Positividad

Ese mensaje también lo comparte la otra paciente allí presente, María Nieves, quien no duda en recomendar a todos los enfermos a apuntarse a la asociación, para ella, "un grandísimo apoyo". "Te apoya desde el primer momento que te hace ver lo que te va a suceder, se adelantan, ellos se van preparando a ti y a tus familiares. Estoy con muchas mujeres que han padecido lo mismo que yo, algo parecido, y veo que no van a la psicóloga, no van a los servicios que tenemos, y es lo mejor que hay. De verdad yo animo a que vayan porque es muy necesario".

En su caso, ella padece un cáncer de mama y, recientemente, tuvo que volver a ser intervenida por los efectos de la radioterapia. Sin embargo, su situación es más positiva. "El cáncer por suerte está erradicado, pero sí es verdad que sigo siendo paciente oncológico porque tengo un tratamiento que es hormonal y dura de 5 a 8 años, una pastillita".

Fernando Calle y María Nieves conversan con Rafa Mateos. / Pablo Parra

Relata cómo se quedó "en shock" cuando el médico le comunicó el diagnóstico, algo que "le pasa a muchos pacientes". "Yo la verdad es que lloré mucho con mi mamá en la consulta, pero sí es verdad que luego he tenido la capacidad de verlo siempre positivamente gracias a Dios, porque tenemos mucha investigación en el cáncer de mama".

Apoyo e investigación

Precisamente, ha sido noticia de forma reciente un gran avance en la investigación contra el cáncer gracias al doctor Mariano Barbacid, quien consiguió eliminar por completo un cáncer de páncreas en ratones. "Una noticia maravillosa" para Eladio Pascual, uno de los voluntarios de la asociación allí presentes.

Eladio relata que se apuntó como voluntario porque "tenía tiempo, quería hacer algo que fuera a ayudar. La verdad es que no lo tenía claro y me dijeron que funcionaba muy bien la Asociación contra el Cáncer aquí en Cáceres". Entonces se apuntó "hace un par de años", y señala que "estoy muy contento".

Su labor es clara: "yo voy todos los miércoles al Hospital San Pedro de Alcántara y acompañamos a los enfermos, tomamos algo, subimos también a planta y vamos por cada habitación". Una tarea que "es muy gratificante".

"Sientes que estás haciendo algo grande de verdad y por eso digo que da mucha satisfacción poder aunque sea, simplemente, hablar con ellos y sacarles una sonrisa y contarles historias. Con eso te sientes muy bien".

El verde de los chalecos y las pulseras repartidas por los voluntarios no es un detalle menor. Es el color de la esperanza. Y esa es la misión que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, aportar ese rayo de esperanza a la oscuridad que supone la palabra 'cáncer', un término que da pánico escuchar en una consulta. Un apoyo que se sucede los 365 días del año pero, este 4 de febrero, cobra especial relevancia.