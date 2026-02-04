Control, amenazas y agresión sexual: Fiscalía solicita más de 20 años de cárcel por un supuesto caso extremo de violencia machista en Cáceres

La Fiscalía de Cáceres ha presentado escrito de acusación contra un hombre de 32 años por su presunta implicación en varios delitos de violencia de género y agresión sexual durante la relación que mantuvo con su expareja entre noviembre de 2020 y marzo de 2024, según consta en la calificación provisional del caso.

Sin convivencia

Durante la relación, que no incluyó convivencia, el acusado habría ejercido un control absoluto sobre la víctima, utilizando expresiones despectivas y amenazas, y prohibiéndole ciertos comportamientos, vestimenta o contactos con terceros. En varias ocasiones la amenazó de muerte a ella y a su entorno familiar, según la Fiscalía.

Entre los hechos denunciados, se incluye un episodio ocurrido en mayo de 2023, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la víctima a primera hora de la mañana y la amenazó tras intentar recoger una mochila. También se detalla una agresión física y sexual ocurrida en marzo de 2024 en el domicilio de la víctima, que habría llevado a la joven a poner fin a la relación.

Ruptura

Además, tras la ruptura, el acusado habría intentado contactar con la víctima por redes sociales y teléfono, lo que motivó que ésta presentara una denuncia en julio de 2024, coincidiendo con la concesión de una orden de protección que prohíbe al acusado acercarse a menos de 100 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente.

Se le acusa de varios delitos, entre ellos: coacciones, amenazas continuadas, vejaciones injustas, violencia habitual, abuso sexual, lesiones y agresión sexual

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de varios delitos, entre ellos coacciones, amenazas continuadas, vejaciones injustas, violencia habitual, abuso sexual, lesiones y agresión sexual, algunos agravados por haberse producido en el domicilio de la víctima. El escrito también solicita la apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad civil para asegurar las posibles indemnizaciones.

Penas solicitadas

La Fiscalía solicita condenas por siete delitos (y hasta 21 años y 6 meses de prisión), que incluyen amenazas continuadas, injurias, maltrato habitual, abuso sexual, lesiones, maltrato y agresión sexual, con las siguientes penas principales.

Amenazas continuadas :

: 1 año de prisión, retirada del derecho a portar armas durante 3 años y prohibición de aproximación y comunicación durante 2 años.

Injurias leves :

: 1 mes de multa y prohibición de aproximación y comunicación durante 6 meses.

Maltrato habitual :

: 2 años y 4 meses de prisión, retirada del derecho a portar armas durante 4 años y 3 meses y prohibición de aproximación y comunicación durante 3 años y 6 meses.

Abuso sexual :

: 2 años y 6 meses de prisión y prohibición de aproximación y comunicación durante 5 años.

Lesiones :

: 10 meses de prisión, retirada del derecho a portar armas durante 2 años y prohibición de aproximación y comunicación durante 2 años.

Maltrato :

: 10 meses de prisión, retirada del derecho a portar armas durante 2 años y prohibición de aproximación y comunicación durante 2 años.

Agresión sexual :

: 14 años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación durante 10 años.

Otras medidas acumuladas solicitadas

Prohibición de tenencia y porte de armas , con periodos que alcanzan hasta 4 años y 3 meses .

, con periodos que alcanzan hasta . Prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante periodos que llegan hasta 10 años .

con la víctima durante periodos que llegan hasta . Multa por delito leve.

El escrito de acusación incorpora medidas para proteger la intimidad de la víctima durante el juicio, incluyendo la celebración de sesiones a puerta cerrada y el uso de medios técnicos que eviten la confrontación visual con el acusado, conforme a la legislación sobre violencia de género y delitos sexuales.

Asimismo, la Fiscalía destaca la importancia de garantizar los derechos de la víctima en todo el proceso, informándole de sus opciones legales y la posibilidad de solicitar una orden europea de protección si decidiera trasladarse a otro estado miembro de la Unión Europea, reforzando así las medidas de seguridad y prevención frente a posibles riesgos futuros.