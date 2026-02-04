Cáceres convertida en una pasarela: ExtreModa Fashion Week vuelve a la ciudad

La moda y la creatividad vuelven a Cáceres de la mano de ExtreModa Fashion Week. En su segunda edición, que se realizará del 9 al 11 de abril, el Complejo Cultural San Francisco se convertirá en una auténtica pasarela.

Se trata de una iniciativa que nace con el objetivo de "poner en valor el talento, la creatividad y la profesionalidad de los diseñadores extremeños". Así la presenta Eva Tejada, cacereña y una de las promotoras del evento, junto a su compañera Rosa Romero. En esta ocasión, ha señalado que optan por continuar con el formato de la primera edición, donde el eje central de la actividad es impulsar a nuevas promesas del sector de la moda. Para ello, una vez más unen a diseñadores emergentes con perfiles más consagrados en este ámbito. En torno a 6 de cada terreno tendrán la oportunidad de demostrar su creatividad.

Ambos grupos de diseñadores tendrá su propio desfile en el que los participantes podrá presentar los diseños que han elaborado para esta ocasión. El programa aún está por determinar, pero desde la organización aseguran que una vez más se han incluido las mesas redondas y masterclass. En ellas se tratan diversos temas relacionados con la moda, y este año prometen implementar cuestiones más centradas en la actualidad del sector. Además, han querido destacar la participación de José Ramón García, fundador de Corsinología, una marca de diseño personalizado basada en la sencillez y la elegancia, a partir de la unión de lo clásico con las tendencias actuales. Él será quien cierre esta segunda edición de ExtreModa Fashion Week.

Desde la Diputación de Cáceres han expresado su apoyo hacia el proyecto. "Lo que queremos para Extremadura es talento, creatividad, identidad y, sobre todo, oportunidades de cara al presente y al futuro", ha indicado Esther Gutiérrez, vicepresidenta segunda. Gracias a este tipo campañas se impulsa el desarrollo de nuevos diseñadores en el sector de la moda, lo que, en sus propias palabras "favorece a la economía de la región haciéndola más fuerte y diversificada".

Al igual que en su primera edición, la actividad ofrece una semana de formación en el Instituto de Estilismo y Moda de IDEM en Madrid, además de un premio en metálico para el diseñador ganador. Asimismo, sus promotoras han destacado que este año también otorgarán un premio de reconocimiento a la artesanía La Gorra de Montehermoso. Su trayectoria y su esfuerzo para convertir las gorras montermoseñas en un símbolo de interés nacional son las razones de que se les otorgue dicho galardón.

Las inscripciones para los diseñadores ya están abiertas, y todo aquel que quiera formar parte de este nuevo certamen tendrá hasta el próximo 16 de febrero para enviar su solicitud. En el caso de las modelos, los castings tendrán lugar en el Hotel Don Manuel.

"ExtreModa va a dar mucho de qué hablar", ha concluido Eva Tejada.