Genín Andrada, el fotógrafo de Cáceres con mayor proyección internacional, vuelve a exponer en el Museo Reina Sofía treinta años después de su muestra sobre el sida

El artista visual y fotógrafo cacereño Genín Andrada regresa al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con una participación colectiva en la nueva presentación de las colecciones del centro, que ha narrado medio siglo de historia reciente (desde el final de la dictadura hasta la actualidad) y ha ocupado una planta completa del edificio Sabatini.

Según ha trasladado el propio autor, la inauguración institucional se celebrará el 16 de febrero a las 18.00 horas y el proyecto contará con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del director del museo, Manuel Segade.

La participación de Andrada en esta nueva presentación ha supuesto su segunda presencia expositiva en el Reina Sofía, tres décadas después de que el museo acogiera, en 1996, su proyecto 'Sida, entre el dolor y la esperanza', una serie documental centrada en el impacto del VIH desde un enfoque humano.

La reordenación de las colecciones permanentes ha sido uno de los ejes de la programación 2025-2026 del museo y arranca precisamente con un nuevo relato centrado en las obras de las últimas décadas, con el objetivo de hacer más legible el recorrido y actualizar el discurso expositivo.

Andrada ha destacado una trayectoria vinculada al nuevo documentalismo de los años noventa y publicaciones en cabeceras internacionales, además de presencia en proyectos y colecciones fuera de España. El autor también ha subrayado que su obra forma parte de fondos institucionales, entre ellos el propio Museo Reina Sofía.

Fue en 2020 cuando en pleno debate sobre la España vaciada, esa que está matando a los pueblos, el fotógrafo Genín Andrada (Cáceres, 1963), de dilatada carrera profesional, puso sobre la mesa otro debate que hasta entonces pasaba inadvertido, el de la España saturada. Con el título ‘Madrid, pasarela de laberintos’, el artista editaba un libro con textos de Julio Llamazares que ilustraban las 115 instantáneas que ponen el objetivo en la superpoblación que castiga a las grandes urbes.

Falta de identidad

En sus imágenes, el autor reflejaba la falta de identidad, la soledad, gentes que deambulan desorientadas, en masa, protagonistas de este cambio de era en la que todo es una conexión que nos avisa de la llegada del metro, del bus, que nos engancha al teléfono móvil pero que hace despistarnos del mundo en que vivimos.

Andrada encontró en ese momento la inspiración en los personajes de ‘Metrópolis’, la película de Fritz Lang, de 1927, que ya hablaba del hombre robot y transhumanoide. «Son fotos de la mirada perdida, que queda deslumbrada, congelada por las luces de flashes, radiotransmisores y reflectores», explicaba el fotógrafo en aquel momento en una entrevista concedida a este diario.

Imagen de la colección del Reina Sofía. / Cedida a El Periódico

Genín Andrada pasó por Cáceres precisamente el pasado 1 de diciembre coincidiendo con el Día Mundial del Sida, a propósito de la inauguración en el Museo de Cáceres de esta exposición fotográfica para concienciar sobre la enfermedad: 'Sida, entre el dolor y la esperanza'. La muestra, que fue pionera en su momento y alcanzó un impacto global, aterrizaba así en Extremadura para cerrar un «círculo» de casi tres décadas.

Su autor, el cacereño Genín Andrada, quien en 1996 se convirtió en el primer fotógrafo español en exponer en el Museo Reina Sofía de Madrid con este mismo proyecto, rememora un viaje que lo llevó a los museos más importantes del mundo. «Esta exposición se inicia en 1996 en el Reina Sofía, y de ahí pasa a Nueva York, el Guggenheim , Sudáfrica, Asia… pero hoy queda en mi tierra. De igual manera que yo nací aquí, es un homenaje que le hago», contó el propio artista, todo un referente de la fotografía internacional.