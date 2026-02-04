Juan Cambero, presidente de ARA Cáceres: "En un atragantamiento, los tres primeros minutos son cruciales"

La muerte por atragantamiento registrada el pasado domingo en un establecimiento del barrio de Moctezuma ha vuelto a poner el foco en la importancia de la actuación inmediata ante este tipo de emergencias. Juan Cambero, presidente de la Asociación de Radio Ayuda (ARA) en Cáceres, asegura que la mayoría de los casos podrían resolverse si los primeros testigos supieran cómo actuar en los primeros minutos. "Las muertes por atragantamiento son la tercera causa de fallecimiento en España y muchas de ellas se podrían evitar".

Según explica, el principal problema sigue siendo la falta de formación básica generalizada en las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. "Lo que suele fallar es el desconocimiento de la población general, de las personas no sanitarias", señala Cambero, que precisa que la información adquirida a través de vídeos o programas no sustituye a la formación práctica.

"La técnica es sencilla y efectiva, pero hay que hacerla bien. No hace falta ser un profesional ni invertir horas, pero sí conocer cómo se hace realmente", subraya.

Cómo actuar

El presidente de ARA ha recordado que, cuando el atragantamiento es incompleto y la víctima puede respirar y hablar, la única indicación es que intente toser por sí misma, "sin ofrecerle agua ni aplicar pequeños golpes en la espalda".

En cambio, ante un atragantamiento con una obstrucción completa de la vía aérea, el margen de actuación es muy reducido. "Siempre hay que llamar primero al 112 y, a partir de ahí, comenzar las maniobras. Cuando una persona no puede hablar, ni toser ni respirar, tenemos entre dos y tres minutos antes de que pierda el conocimiento por falta de oxígeno", advierte.

En esos primeros instantes, considera fundamental "inclinar a la víctima hacia delante y aplicar cinco golpes fuertes entre las dos escápulas". Si no surte efecto, se debe pasar a la maniobra de Heimlich, alternando compresiones abdominales con nuevos golpes en la espalda.

Cambero explica que la intervención no termina si la maniobra inicial no funciona. "Si la persona cae inconsciente, hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencia".

Desde su experiencia, estas técnicas resultan eficaces en la gran mayoría de los casos. "En torno al 90% de las veces son efectivas si se realizan correctamente", remarca.

Talleres y cursos

En cuanto a la formación de la población en conocimientos básicos de primeros auxilios, Cambero señala que se han dado pasos recientemente, aunque de forma lenta. "El año pasado impartimos 15 talleres para los ciudadanos de Cáceres junto al ayuntamiento y tuvieron un éxito tremendo, hasta el punto de que mucha gente se quedó fuera", explica.

De cara a 2026, avanza que se está valorando ampliar esta oferta formativa y que el próximo 23 de febrero, a través de la Federación Distrito Norte, se impartirá un taller específico dirigido a todos los hosteleros de la zona.

Además, la asociación ARA ofrece cursos de soporte vital básico y manejo del desfibrilador, en los que se abordan maniobras de reanimación en adultos, niños y lactantes, actuación ante atragantamientos y reconocimiento de situaciones como infartos o ictus. "Se trata de dar herramientas claras para saber qué hacer y qué no hacer ante una emergencia", concluye Cambero.