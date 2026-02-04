Todos miran al 13 de marzo: Cáceres sabrá si pasa el primer corte para ser Capital Cultural de Europa

Cáceres entra en una de las fases decisivas de su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura. El proyecto de candidatura se presentará oficialmente ante el Ministerio de Cultura el próximo 9 de marzo, una cita clave en la que la ciudad defenderá el trabajo desarrollado en los últimos meses. Apenas cuatro días después, el 13 de marzo, se conocerá si Cáceres logra superar el primer corte del proceso y continúa en la carrera.

La capital cacereña compite con otras ciudades españolas por obtener el aval del comité evaluador, que analizará aspectos como el proyecto cultural, la dimensión europea de la propuesta, la implicación ciudadana o la capacidad organizativa y financiera de la candidatura.

Un proyecto que mira a Europa

La candidatura de Cáceres se apoya en su patrimonio histórico, reconocido como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero también en una programación que busca proyectar la cultura contemporánea y la participación social. El dossier que se remitirá al ministerio recoge líneas estratégicas centradas en la creación cultural, la cohesión social y el papel de la cultura como motor de desarrollo urbano.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que el proyecto no se limita al año de la capitalidad, sino que plantea un legado a largo plazo para la ciudad y su entorno, con especial atención al tejido cultural local y a la conexión con otras ciudades europeas.

El calendario marca ahora dos hitos inmediatos. La presentación del 9 de marzo supone el cierre de una primera etapa de trabajo técnico y político, mientras que el anuncio del día 13 permitirá saber si Cáceres se mantiene entre las ciudades que pasan a la siguiente fase del proceso.

En caso de superar este primer filtro, la candidatura afrontaría una nueva etapa de desarrollo y defensa del proyecto, con más exigencias y mayor visibilidad a nivel nacional e internacional.

La carrera por la capitalidad cultural ha generado expectación en Cáceres, tanto en el ámbito institucional como entre colectivos culturales y ciudadanos implicados en el diseño del proyecto. El resultado del primer corte será determinante para medir las opciones reales de la ciudad en una competición larga y exigente, pero también estratégica para su proyección futura.