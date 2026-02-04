Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

A los cambios siempre se les tiene miedo. Eso le estaba ocurriendo a Ángel Manuel Salas después de trasladar su carnicería desde la céntrica calle Arturo Aranguren hasta la avenida Maltravieso, pero la apuesta parece haberle salido bien: el pasado sábado vivió una multitudinaria puesta en escena con más de 350 personas que acudieron a su nuevo local para celebrar la apertura. "Estoy viviendo los primeros días como si fueran Navidades, como si no existiese la cuesta de enero. He tenido una gran aceptación", cuenta a este diario. A pesar de todo, no deja en el olvido a los fieles clientes que le han acompañado a lo largo de toda su trayectoria profesional: "He decidido hacerles el envío a domicilio gratis por todo lo que me han dado estos años".

La decisión de su partida del centro de la ciudad respondía principalmente al encarecimiento de los alquileres, una circunstancia que "no va acorde con la situación actual". Optó por este nuevo enclave porque lo considera "una zona en expansión y sin presencia comercial". Pese a que abrió el pasado 19 de enero, este sábado celebró por todo lo alto la inauguración del local.

Víctor Bazo visita a Ángel Manuel Salas Rey. / E. P.

En el establecimiento trabajan a diario cuatro personas, tres de ellas formadas por el propio Salas a lo largo de los años. El negocio elabora una amplia gama de productos caseros, como patatera, morcillas de sangre y chorizo fresco, además de quesos y vinos con etiqueta propia. "Son productos muy exclusivos, que se hacen única y exclusivamente para nosotros", ha explicado.

El local, además, cuenta con un obrador propio en el que la elaboración se realiza a la vista del cliente. "El consumidor elige la carne para la preparación de albóndigas, salchichas, filetes rusos, cachopos, flamenquines o sanjacobos", comenta Salas, con el objetivo de garantizar la transparencia y reducir al mínimo el uso de aditivos.

La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres / Carlos Gil

Otro de los elementos diferenciadores del establecimiento es la venta de carnes halal de cordero, ternera y pollo, lo que les convierte en "los únicos en Cáceres" que ofrecen este servicio de forma habitual. También trabajan cortes latinos y realizan todo tipo de despiece de jamón, mostrando al cliente el antes y el después de la pieza.