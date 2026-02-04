Los padres de Johari, la estudiante prodigio de Cáceres: "Ver cómo crece disfrutando y comprometida nos llena de orgullo"

Apenas restan 45 días para que la joven Johari Barrientos-Murray acuda a Bruselas para representar a Cáceres, a su instituto, El Brocense, y a toda España en un foro de estudiantes denominado Your Europe, Your Say. Serán 137 jóvenes y docentes en total, procedentes de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, quienes trabajarán juntos para elaborar resoluciones con sus ideas, propuestas y esperanzas para el futuro como ciudadanos europeos.

Hasta entonces, la estudiante, de apenas 17 años, está reuniéndose con todas las instituciones, que le están dando su apoyo de cara a la cita de los próximos 19 y 20 de marzo. El otro día fue la consejera María Mercedes Vaquera, y este miércoles ha sido el turno del alcalde, Rafa Mateos.

Junto a sus padres

Tras el encuentro, al que Johari ha acudido junto a sus padres (Agustín y Johari) y docentes de su instituto, ha explicado que ha podido dar a conocer al alcalde en qué consistirá la cita, y ha puesto en valor las iniciativas del centro: "A nivel europeo y con una gran apuesta por la formación y la participación juvenil en la ciudad dentro del ámbito de la UE".

Sobre los motivos de su interés por este tipo de asuntos, remarca su "preocupación por el estado del mundo" y el entorno familiar y docente que ha tenido, citando de forma expresa a la profesora Victoria Barroso. Johari también ha aprovechado para subrayar que su participación en olimpiadas europeas y todo tipo de debates le ha llevado a informarse más y, a partir de ahí, a implicarse al máximo.

Sus estudios

Actualmente, se encuentra estudiando segundo de Bachillerato, pese a tener un año menos que el resto de sus compañeros, y tiene pensado cursar la carrera de Ingeniería Aeroespacial, aunque todavía no sabe si lo hará en Sevilla o en Madrid. Además, defiende la importancia de la presencia femenina en la ciencia y en las disciplinas tecnológicas.

Johari y Agustín, sus padres

Por su parte, sus padres no pueden evitar mostrar una sonrisa cada vez que su hija pequeña habla: "Nos sentimos muy orgullosos. Es una chica muy inquieta, deportista, lectora y sociable. Estamos muy satisfechos de ver cómo todas esas destrezas se han ido desarrollando con el tiempo", explica su madre, que también se llama Johari.

Agustín, su padre, expresa su satisfacción por cómo ella sigue creciendo "de una forma natural", aprovechando oportunidades y comprometida con la sociedad. También remarca el esfuerzo cotidiano que hay detrás de estos logros ("muchas noches de estudio, cansancio, constancia..."), y lo vincula con los resultados. Además, subraya otras experiencias previas, como un programa en Brasil o un intercambio en Dinamarca, para contextualizar su trayectoria (este verano también va a participar en un campamento de la NASA en Estados Unidos). "El camino a veces es solitario, pero ella tiene apoyo y capacidad. Ver cómo crece disfrutando y comprometida nos llena de orgullo", concluyen.