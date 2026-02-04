Marisol Borreguero, pregonera de la Montaña de Cáceres: "Mi devoción viene de mi madre, Paquita, que me sacaba del colegio para recibirla en Concejo"

"Fue mi madre, Paquita, quien me inculcó la devoción por la Virgen de la Montaña. Ella me sacaba del colegio, me vestía y me llevaba a Concejo a recibir a la patrona el día de la Bajada. Ojalá pudiera verme ese día, aunque sé que lo hará desde el cielo". Son palabras cargadas de emoción de Marisol Borreguero Cerezo (Cáceres, 19 de abril de 1955) tras haber sido designada pregonera de las Fiestas del Novenario de la patrona de la ciudad.

Catovi hasta la médula, siempre ha preferido permanecer en un discreto segundo plano para ayudar en todo lo que hiciera falta. Quizá esa forma de estar haya sido una de las razones que ha llevado a la junta de gobierno de la cofradía a escogerla para ofrecer el pregón, que tendrá lugar el jueves, 16 de abril, a las 20.00 horas en el Gran Teatro.

Formación

Marisol Borreguero se ha jubilado en el año 2021, aunque con motivo de la pandemia del coronavirus se incorporó varios meses más para echar una mano. Nació y se crió en Cáceres, ha estudiado en Las Carmelitas y se marchó a Salamanca para cursar el COU (Curso de Orientación Universitaria) en Los Maristas. Posteriormente, se trasladó a Badajoz para estudiar Medicina. Completó la carrera en seis años y, tras aprobar el MIR, decidió especializarse en Radiología en Francia.

Pasó cinco años formándose en Toulouse y regresó a España en 1986. Ahora mira hacia esa etapa y la recuerda con especial cariño, aunque reconoce que "ese lustro en el país galo han sido los únicos años en los que no he acudido a ver bajar a la Virgen". Tras volver a Extremadura, comenzó a trabajar en Plasencia, aprobó las oposiciones y, más tarde, pudo trasladarse a su ciudad natal, donde ha desarrollado toda su carrera profesional.

Vida actual

Ya jubilada, disfruta ahora de más tiempo para dedicarse a sus aficiones. No ha dejado de viajar ni de bailar. "Me uní al grupo de folclore Trébol hace 20 años, pero he tenido un problema de rodilla que me ha complicado seguir bailando. Aun así, sigo participando en la rondalla y acudo siempre que puedo a confeccionar los trajes", relata.

Marisol Borreguero, segunda por la izquierda. / CEDIDA

Devoción

Al hablar de su devoción por la patrona de la ciudad, vuelve inevitablemente a la figura de su madre. "Ella me lo inculcó, y yo siempre he estado en contacto con la cofradía para ayudar en lo que hiciera falta. Últimamente, me han pedido que organizase a la gente que viene a realizar bailes regionales. A mi madre le encantaría verme subida al escenario para proclamar el pregón, aunque sé que me va a estar viendo y que me va a ayudar a redactarlo".

Cuando el mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, contactó con ella para comunicarle la decisión, vivió "un choque de emociones". "He aceptado y estoy feliz. Es un orgullo enorme, a pesar de que siempre he preferido estar en segunda fila porque, además, tengo miedo escénico. Ha sido imposible decir que no a la Virgen", señala.

El pregón, "desde el corazón"

Marisol Borreguero ya ha comenzado a redactar el pregón y asegura que lo tiene "casi terminado". "Están siendo días de muchas emociones. Me despierto a las cuatro de la madrugada y voy corriendo a cambiar alguna frase o a añadir otra. Vuelvo a dormirme y a las siete me levanto de nuevo y elimino lo que había escrito. Tengo el borrador lleno de tachones. Estoy segura de que a la gente le va a gustar porque lo voy a redactar desde el corazón", ha concluido la pregonera, que asegura llevar días "en una nube" desde que ha aceptado el encargo.

La Bajada de la patrona

Este año, la procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña coincide con el día del desfile del otro patrón de la ciudad, San Jorge. Por ello, la cofradía, tal y como es habitual en estos casos, ha adelantado un día el inicio del Novenario. La Montaña procesionará hacia Santa María el día 21 de abril de 2026.