Un seminario en el Ateneo de Cáceres debatirá sobre retos y oportunidades del mundo rural extremeño el 5 de febrero

El Ateneo y la Universidad de Extremadura organizan un seminario sobre ruralidades y políticas públicas, con proyección de documental y debate posterior

Ateneo de Cáceres.

Ateneo de Cáceres. / Ateneo de Cáceres.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Seminario sobre ruralidades y políticas públicas

El Ateneo de Cáceres y la Universidad de Extremadura, junto con la Asociación Extremeña de Sociología, organizan la segunda edición del seminario Ruralidades, sociedad y políticas públicas en Extremadura, que se celebrará el 5 de febrero de 19.00 a 20.30 en el Ateneo de Cáceres.

El evento incluirá la proyección del documental Nuestras aguas, seguida de un debate con Ángel Calle Collado (Mesa Social del Agua, Norte de Extremadura) y Eugenio Romero Borrallo (investigador en agroecología). Dirigido por Ángel Calle y Ana Torrecillas, con la colaboración de Marcelo Sánchez Oro, el seminario busca reflexionar sobre los retos y oportunidades del mundo rural extremeño, integrando perspectivas académicas, institucionales y comunitarias. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine 'Los Domingos' en Filmoteca

La Filmoteca proyecta este 5 de febrero, de 19.30 a 21.00, la película Los domingos dentro del ciclo Cine Los Domingos.

Los domingos es un drama español dirigido por Alauda Ruiz de Azúa que ha recibido reconocimiento crítico y varios premios, incluida la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2025. La historia sigue a Ainara, una joven de 17 años idealista y brillante que sorprende a su familia al anunciar su intención de ingresar en un convento de clausura, lo que provoca tensiones y debates profundos sobre la fe, la libertad personal y los vínculos familiares.

La proyección en la Filmoteca es una oportunidad para ver este título que explora con delicadeza cuestiones humanas y sociales desde una perspectiva íntima. La sesión se celebrará a las 19.30 en la Filmoteca y es abierta al público según la programación del centro.

Moi Martín y su Taller de Combos, 'Jueves al Son' en el Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acoge este jueves a las 21.00 horas el espectáculo Jueves al Son, de Moi Martín y su Taller de Combos. Tras 19 años formando a decenas de bandas, Moi Martín presenta un show que celebra la pasión por la música, el aprendizaje y el placer de tocar.

Tres bandas, acompañadas de invitados especiales, se encargarán de convertir la sala en un pequeño festival con versiones de distintos estilos musicales, mostrando el crecimiento y la energía que surge cuando la música se vive con entrega. Con casi dos décadas de historia, el Taller de Combos promete un ambiente cercano y auténtico, invitando al público a disfrutar de la música sin etiquetas ni exigencias. La duración aproximada del espectáculo es de 2 horas.

