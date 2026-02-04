Última hora en Cáceres: el ayuntamiento pide extremar precauciones este jueves por la alerta amarilla

Última hora en la ciudad de Cáceres. El ayuntamiento acaba de emitir un mensaje a través de sus redes sociales para recomendar a la población que evite la actividad en el exterior y el tránsito por zonas arboladas durante este jueves a causa de la alerta amarilla decretada en toda la región (excepto el norte, que tiene alerta naranja) hasta las 18.00 horas del próximo día 5. Además, recuerdan que los parques, huertos de ocio, pistas deportivas y el Espacio para la Creación Joven van a permanecer cerrados por este mismo motivo.

Una situación que ocurre apenas una semana después del paso de la borrasca Kristin por la ciudad. Ahora se trata de la borrasca Leonardo. La anterior provocó daños de gran magnitud en el arbolado urbano de la ciudad, con un balance provisional de 250 árboles caídos y otros 210 dañados. Por suerte, no se registraron daños personales.

Ante esta situación, el consistorio está preparando toda la documentación para hacer efectiva la solicitud de declaración de zona catastrófica. Se están preparando todos los documentos y se prevé que en los próximos días se demande. La situación provocó que la Policía Local recibiese más de 300 llamadas en apenas unas horas, todo esto sin contar las gestionadas a través del 112. Se obligó a reforzar de forma extraordinaria los servicios de emergencia y a desplegar un operativo especial.