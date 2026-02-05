Los 430 que resisten en el Carnaval de Cáceres: ocho comparsas vuelven a tomar las calles en el gran desfile del 14 de febrero

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este jueves la programación del Carnaval 2026, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de febrero y volverá a tener como acto central el desfile del sábado, en el que participarán en torno a 430 personas agrupadas en un total de ocho comparsas, a las que se sumarán quienes decidan hacerlo de manera individual.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha sido la encargada de detallar las principales novedades y los ejes de un evento que, según ha señalado, mantiene un año más su carácter inclusivo y festivo.

Agenda festiva

La cita arrancará el próximo viernes, coincidiendo con la celebración de Las Lavanderas, con una degustación de migas en la carpa translúcida que se instalará en la plaza Mayor, música durante la tarde y, a partir de las 20.30 horas, la presentación de las comparsas y el pregón de Carnaval, a cargo de Rocío, conocida como Mamá Atómica, que contará además con la actuación de la comparsa gaditana Las Jorobadas.

El sábado 14, la carpa permanecerá abierta desde las 14.00 horas y los asistentes podrán degustar una paella popular. A partir de las 17.00 horas, acogerá el concierto tributo a Manolo García y, tras la llegada de las comparsas del desfile, prevista en torno a las 21.00 horas, se procederá a la entrega de premios y la programación musical continuará hasta la hora de cierre.

La festividad se cerrará el domingo 15, con una convivencia de comparsas en la carpa desde las 14.00 horas, que incluirá una garbanzada y la actuación del grupo Los Cassettes, con un repertorio centrado en la música de los años 80 y 90.

Presentación del Carnaval 2026 en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres. / El Periódico

Dos desfiles

El Carnaval 2026 contará nuevamente con dos desfiles. El principal, previsto para el sábado, comenzará a las 18.00 horas tras la concentración de los grupos en la ronda de la Pizarra una hora antes, desde donde partirá hasta llegar a la plaza Mayor.

Participarán ocho comparsas, que reunirán en torno a 430 personas, además de los vecinos que opten por hacerlo de manera individual. El orden de salida se organizará en dos bloques, diferenciando entre comparsas con equipos de sonido y aquellas que desfilen con percusión, un sistema que se alternará cada año y que ya ha quedado recogido en las bases.

En cuanto al segundo desfile, se celebrará el domingo por la mañana con salida a las 12.00 horas desde el paseo de Cánovas y llegada a la plaza Mayor.

Como novedad, el ayuntamiento ha incorporado una empresa encargada de coordinar el desarrollo a lo largo de todo el itinerario, con el objetivo de mejorar su fluidez y evitar interrupciones, una medida adoptada a propuesta de las propias comparsas.

Espacios accesibles

El recorrido volverá a contar con tramos adaptados. La calle Sánchez Manzano se mantendrá como espacio sin ruido, mientras que tanto en Moctezuma, a la altura de DYA Extremadura, como en la avenida de España, a la altura de Ciudad Jardín, se habilitarán áreas destinadas a personas con movilidad reducida.

La concejala ha explicado que se trata de zonas que el gobierno local pretende consolidar para todos los grandes desfiles de la ciudad, no solo el de Carnaval, sino también otros como San Jorge o la cabalgata de Reyes.

Refuerzo económico

Entre las novedades de este año destaca el refuerzo de los premios del desfile, con la incorporación de un sexto galardón y el aumento de la cuantía económica de todos ellos, con una dotación total que ronda los 5.000 euros.

Según Carrasco, el objetivo es "cuidar y ayudar un poco más a las comparsas", especialmente con premios que, como el quinto y el sexto, adquieren ahora un carácter más significativo.