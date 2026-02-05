Información de servicio y agricultura
El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
Apag-Asaja Cáceres ha convocado movilizaciones con tractores y camiones en varias rotondas del término municipal, y la Policía Local ya ha establecido medidas para garantizar la seguridad vial durante las protestas.
El Ayuntamiento de Cáceres informa de que la organización profesional agraria Apag-Asaja Cáceres ha comunicado oficialmente la celebración de varias concentraciones de agricultores y ganaderos en distintos puntos del término municipal los días 6, 9 y 11 de febrero de 2026.
Según el registro presentado en el consistorio, las movilizaciones se desarrollarán entre las 10:00 y las 14:00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, algunos de ellos con colmenas.
Los puntos en los que se prevé la realización de estas concentraciones son los siguientes:
- Rotonda de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390).
- Rotonda de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38).
- Rotonda del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630).
- Rotonda de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521).
- Rotonda de acceso a Charca Musia y ronda sureste, carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).
A estas concentraciones les seguirán marchas lentas desde dichas rotondas hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno. En las vías con dos carriles de circulación, los tractores y camiones deberán circular por un solo carril sin permitirse la parada o el estacionamiento, según la resolución de la Subdelegación del Gobierno.
Desde el ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación en las fechas y horarios indicados.
La Policía Local ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial y ciudadana; así como para garantizar el derecho de manifestación. Los agentes vigilarán y regulará el tráfico para evitar problemas de movilidad.
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado