El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero

Apag-Asaja Cáceres ha convocado movilizaciones con tractores y camiones en varias rotondas del término municipal, y la Policía Local ya ha establecido medidas para garantizar la seguridad vial durante las protestas.

Vídeo | ¿Qué opinan los cacereños de la tractorada?

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres informa de que la organización profesional agraria Apag-Asaja Cáceres ha comunicado oficialmente la celebración de varias concentraciones de agricultores y ganaderos en distintos puntos del término municipal los días 6, 9 y 11 de febrero de 2026.

Según el registro presentado en el consistorio, las movilizaciones se desarrollarán entre las 10:00 y las 14:00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, algunos de ellos con colmenas.

Los puntos en los que se prevé la realización de estas concentraciones son los siguientes:

  • Rotonda de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390).
  • Rotonda de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38).
  • Rotonda del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630).
  • Rotonda de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521).
  • Rotonda de acceso a Charca Musia y ronda sureste, carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).

A estas concentraciones les seguirán marchas lentas desde dichas rotondas hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno. En las vías con dos carriles de circulación, los tractores y camiones deberán circular por un solo carril sin permitirse la parada o el estacionamiento, según la resolución de la Subdelegación del Gobierno.

Desde el ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación en las fechas y horarios indicados.

La Policía Local ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial y ciudadana; así como para garantizar el derecho de manifestación. Los agentes vigilarán y regulará el tráfico para evitar problemas de movilidad.

