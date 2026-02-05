Sucesos
Los bomberos de Cáceres atienden más de 30 avisos en un día marcado por las fuertes rachas de viento, una impresionante tromba de agua y una granizada
La mayoría de las intervenciones se han producido a causa de problemas en tejados, cornisas, canalones o fachadas
Día frenético para los bomberos del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei). Han recibido más de 30 avisos por toda la provincia para actuar ante los sucesos derivados de la meteorología adversa. Llevan varios días complicados y de mucho trabajo a causa de las tres borrascas que están azotando duramente al territorio: primero fue Ingrid, luego Kristin y ahora Leonardo.
Las actuaciones, que, según ha contado a este diario el jefe de guardia, se han repartido por toda la provincia, han consistido principalmente en problemas en balcones, cornisas, canalones o desprendimiento de fachadas. La mayoría se han debido a las fuertes rachas de viento y, por suerte, no se han producido inundaciones mientras ha caído la impresionante tromba de agua y la granizada en la ciudad pasadas las 18.00 horas.
Por toda la provincia
El jefe de guardia incide en que han actuado en Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Jarandilla de la Vera, pero hace hincapié en que el municipio que más ha sufrido las consecuencias es la capital provincial. Conscientes de que iba a ser un día duro, durante toda la mañana han tenido un refuerzo en la dotación coincidiendo con la alerta amarilla.
Actualmente, a causa de la borrasca, hasta siete carreteras permanecen cortadas por toda la provincia. Son la Cc-157 de Coria a Casillas de Coria; la CC-248 de Talaveruela a Viandar; la CC-249 de Torial hacia la Ex-A1, la Cc-220 en La Granja; la Cc-350 de Robledillo de Trujillo a N-5 por Ibahernando; y la Cc-437 en el Pico Villuercas;
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado