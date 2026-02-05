Los bomberos de Cáceres atienden más de 30 avisos en un día marcado por las fuertes rachas de viento, una impresionante tromba de agua y una granizada

Día frenético para los bomberos del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei). Han recibido más de 30 avisos por toda la provincia para actuar ante los sucesos derivados de la meteorología adversa. Llevan varios días complicados y de mucho trabajo a causa de las tres borrascas que están azotando duramente al territorio: primero fue Ingrid, luego Kristin y ahora Leonardo.

Las actuaciones, que, según ha contado a este diario el jefe de guardia, se han repartido por toda la provincia, han consistido principalmente en problemas en balcones, cornisas, canalones o desprendimiento de fachadas. La mayoría se han debido a las fuertes rachas de viento y, por suerte, no se han producido inundaciones mientras ha caído la impresionante tromba de agua y la granizada en la ciudad pasadas las 18.00 horas.

Por toda la provincia

El jefe de guardia incide en que han actuado en Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Jarandilla de la Vera, pero hace hincapié en que el municipio que más ha sufrido las consecuencias es la capital provincial. Conscientes de que iba a ser un día duro, durante toda la mañana han tenido un refuerzo en la dotación coincidiendo con la alerta amarilla.

Actualmente, a causa de la borrasca, hasta siete carreteras permanecen cortadas por toda la provincia. Son la Cc-157 de Coria a Casillas de Coria; la CC-248 de Talaveruela a Viandar; la CC-249 de Torial hacia la Ex-A1, la Cc-220 en La Granja; la Cc-350 de Robledillo de Trujillo a N-5 por Ibahernando; y la Cc-437 en el Pico Villuercas;