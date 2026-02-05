José Manuel Caballero asume la dirección de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres ha anunciado el relevo en la dirección de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, con el nombramiento de José Manuel Caballero García como nuevo director, en sustitución de Damián Niso Chaves, quien deja el cargo tras ocho años de servicio al frente de la institución. El obispo diocesano, Jesús Pulido Arriero, ha rubricado el nombramiento institucional.

El nuevo director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. / CEDIDA

Trayectoria

Caballero, con una extensa trayectoria profesional de 45 años como asesor financiero y tributario, asume esta responsabilidad tras haber estado vinculado cuatro años a la administración interna de Cáritas Diocesana, aportando experiencia técnica a la gestión de la organización social. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y posee másteres en Comercio Internacional y Asesoramiento Fiscal.

El nuevo director también es conocido en la vida eclesial cacereña por su implicación en el tejido asociativo y religioso: ha sido mayordomo de la Cofradía de los Estudiantes durante la última década y es fundador de la asociación Amigos de Francisco de Asís (AFA). Su vinculación con Cáritas comenzó en 2020 a través del Proyecto Voluntariado Cofrade, desde donde se incorporó progresivamente a la labor diocesana.

Damián Niso en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Despedida

La Diócesis ha expresado su agradecimiento a Damián J. Niso Chaves, que asumió la dirección de Cáritas Diocesana el 3 de febrero de 2018 por nombramiento del entonces obispo Francisco Cerro Chaves, tras una larga trayectoria como voluntario y miembro de los órganos de la entidad. Niso, nacido en Brozas en 1954, licenciado en Geografía e Historia, con estudios de Teología y un máster en Dirección de Centros Educativos ha sido maestro.

Durante su etapa al frente de Cáritas, Niso compaginó durante un tiempo (hasta su jubilación) su labor pastoral con su actividad como profesor en el Colegio San Antonio de Padua de Cáceres, donde ha desarrollado diversas responsabilidades académicas a lo largo de casi cuatro décadas.

A lo largo de estos ocho años, Niso impulsó proyectos y acciones de apoyo social en la diócesis en un contexto marcado por un crecimiento de necesidades, como reflejaron las memorias de actividades de Cáritas, que muestran incrementos en la atención a colectivos vulnerables, la expansión de programas de acogida y actividades formativas, y la diversificación de recursos para atender a personas sin hogar, familias y migrantes.

Además tomó el testigo de la empresa de economía social La Tajuela (en Montehermoso) y junto a su equipo directivo promovió la primera empresa de gestión de residuo textil en Extremadura (REMUDARTE), miembro de la cooperativa nacional de Cáritas Española Moda re-.