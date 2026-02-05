Cáceres y los primeros ecos del destape en los últimos años del franquismo

En 1974, Cáceres, al igual que el resto del país, comenzó a percibir los primeros síntomas de un fenómeno social y cultural que marcaría una época: el destape. En un contexto aún dominado por la censura y el control informativo, las publicaciones empezaron a experimentar un giro evidente en sus contenidos, donde la imagen, especialmente la femenina, ganaba protagonismo frente a los tradicionales artículos de fondo.

Cambio progresivo en las costumbres

Los editores no tardaron en comprobar que la chica de portada despertaba mayor interés entre el público, reflejando un cambio progresivo en las costumbres y en la relación de la sociedad con la moral oficial. Este proceso se produjo en un momento clave de la historia reciente, coincidiendo con el deterioro de la salud de Francisco Franco, que ese mismo año llevó al dictador a delegar, en julio, las funciones de Jefe del Estado en el entonces Príncipe Juan Carlos.

En ciudades como Cáceres, estos cambios comenzaron a sentirse de forma paulatina, como un anticipo de la transformación social que llegaría con la Transición. El destape no fue solo un fenómeno mediático, sino también un reflejo de una sociedad que empezaba a romper, tímidamente, con décadas de represión cultural y moral.

Susana Estrada, Nadiuska y Marilyn Patiño

Entre las figuras españolas más reconocidas de esta etapa se encuentran Susana Estrada, Nadiuska y Marilyn Patiño, actrices y modelos que se convirtieron en auténticos iconos del destape en España, con apariciones en revistas y cine que simbolizaron la nueva libertad y la transgresión de los límites tradicionales en la sociedad de la época.