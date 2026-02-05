Cáceres y la borrasca Leonardo: árboles caídos, destrozos en coches, semáforos averiados y el Guadiloba, en nivel rojo, abre su tercera compuerta

Un árbol caido en Giner de los Ríos, desprendimientos en un tejado de un edificio en Lucio Cornelio, donde actuaron los bomberos, y el semáforo de la intersección entre Hernán Cortés y el acceso a La Madrila, que se ha apagado y la Policía Local ha estado regulando el tráfico sin problemas. Son algunas de las consecuencias del paso de la borrasca Leonardo en la capital cacereña. Eso sí, los servcicios de emergencia han estado muy atentos al Guadiloba. Anoche se abrieron tres compuertas al 100%. A las diez de la noche se abrieron dos y a la una de la madrugada la tercera.

El Ayuntamiento de Cáceres informa se ha estado aliviando en torno a 90 metros cúbicos por segundo desde esa hora. Desde el 23 de enero, cuando se comenzó a desembalsar por este episodio de intensas lluvias ya se han aliviado 21 hectómetros cúbicos, por encima de la capacidad total de la presa, que es de 20,4 hectómetros cúbicos. La Policía Local vigila el desembalse y no se han producido incidencias. Este desembalse controlado hace que la cota esté actualmente en el 81% de la capacidad.

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha decretado nivel rojo del embalse, que presenta una situación hidrológica muy peligrosa.

También ha habido una situación de peligro en la avenida Ruta de la Plata entre el hotel Extremadura y la plaza de Andalucía, área donde se ha tenido que cortar un carril por riesgo de caída de árboles. El consistorio ha recordado que los parques perimetrados están cerrados y que se han precintado los de Paseo Alto y Antonio Canales por precaución.

Los efectivos en la calle Coria. / Ismael Martín Arias

Otra situación de crisis ha tenido lugar en la calle Coria, donde la caída de un árbol ha causado graves daños en un coche. Los vecinos han denunciado que desde hace años el ayuntamiento no toma las medidas adecuadas y que ese arbolado "no tiene sujeción alguna. A ver si el consustorio adopta soluciones porque los ejemplares están en una cuesta, desprotegidos y en malas condciones", han insistido. La situación se remonta años atrás.