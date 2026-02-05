Capellanías se renueva en Cáceres: ya hay empresa para ejecutar el nuevo asfaltado en las calles más castigadas por el tráfico pesado

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto adjudicar a la empresa Construcciones Sevilla el contrato para el asfaltado de varios viales del polígono industrial Capellanías, una actuación que busca mejorar el estado del firme en las zonas más castigadas por el intenso tránsito de vehículos pesados.

Calles de Capellanías en las que se va a actuar. / E. P.

La intervención contará con un presupuesto de 144.553,61 euros y tendrá un plazo de ejecución de un mes una vez se formalice el contrato, según ha informado el consistorio.

Calles

Los trabajos se centrarán en tres puntos concretos del polígono: la calle Molineros, la calle Toneleros y la intersección de las calles Herreros e Hilanderas. Se trata de tramos que han alcanzado el final de su vida útil como consecuencia del paso continuado de camiones y autobuses, lo que ha provocado un notable deterioro del pavimento.

Seguridad

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha señalado que esta actuación permitirá mejorar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y la durabilidad del pavimento en el principal área industrial de la ciudad. En este sentido, ha indicado que el objetivo es avanzar en el mantenimiento de las infraestructuras de Capellanías, reforzar su competitividad y facilitar la actividad diaria de las empresas asentadas en el polígono.

Detalles

El proyecto contempla, en una primera fase, el fresado del firme existente en las franjas laterales y en los encuentros con otras calles. Posteriormente, se procederá a la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, con un espesor mínimo de cinco centímetros.

Además, la actuación incluye medidas específicas en materia de seguridad y salud laboral, así como la correcta gestión de los residuos generados durante el fresado, que serán trasladados a un gestor autorizado.