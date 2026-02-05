Carmen Tejado, adiós a la chica con los ojos más bonitos de Cáceres

Carmen Tejado, la chica con los ojos más bonitos de Cáceres. En realidad el titular no sale de quien escribe este obituario, salió de la voz de Jeremías Clemente cuando era corresponsal de El País en Extremadura y uno de los periodistas más reputados de la ciudad, voz de Radio Nacional de España. En la década de los años 80 y 90 Carmen ya era una moderna, una mujer luchadora, trangresora, inteligente, humana... Eso la llevó a ser militante de la gente, militante de un barrio, San Francisco, por el que se desvivió.

Luchó por las mejoras del parque del Rodeo, lloró cuando vio que tiraban parte del puente y peleó, siempre peleó, por el movimiento vecinal. A Carmen le gustaba ir al bar de la asociación de vecinos, tomarse sus cañas, preparar con esmero las migas del Día de Extremadura y trabajar en favor del deporte y de los niños de la barriada. Eran otros tiempos, de reivindicación en el seno de un movimiento vecinal que ya no es ni sombra de lo que fue, con líderes tan potentes como Raimundo Medina, Miguel Salazar, Francisco Ceballos, Guadalupe Iglesias... y tantos otros que dejaron huella. Pero Carmen, Mari Carmen, fue la pionera, la primera mujer, la que dio la cara. Daba gusto oirla en las reuniones vecinales, en las réplicas a los alcaldes, en la defensa de lo que consideraba más justo para todos.

La muerte de María del Carmen Tejado del Arco, a los 83 años, ha corrido de portal en portal y de banco en banco, como se transmiten las noticias que duelen: sin estridencias y con un respeto casi antiguo. No era solo una persona querida. Era una referencia. Tejado presidió la asociación vecinal entre 1986 y 1998: perseverante, valiente y con el barrio en la cabeza a cualquier hora.

Carmen Tejado, en la oficina de Udaco. / El Periódico Extremadura

Carmen trabajó en la cadena de supermercados Udaco que llevaba su hermano Pedro en la Charca Musia y que fue concejal socialista con Carlos Sánchez Polo en la alcaldía. Carmen ejercio con nobleza esa doble vida (jornada y militancia), que tuvieron muchas mujeres de entonces y que ella sostuvo con naturalidad y siempre con una sonrisa. Igualmente hermana del periodista Carlos Tejado, Carmen presidió y fue secretaria de la Asociación de Vecinos Puente de San Francisco y fomentó la creación de la sección de fútbol femenino junto a las asociaciones de Las Trescientas y San Blas. Durante el mandato de Luis Salaya como alcalde se decidió que la mítica Plazuela del barrio llevara su nombre.

Ha muerto Carmen y se ha ido sin hacer ruido, como se van las heroínas, la mujer de los ojos más bonitos de Cáceres a la que San Francisco y aquí, el que escribe, la echará de menos.