Condenado en Cáceres a cuatro años de prisión por tenencia y difusión continuada de pornografía infantil de extrema gravedad

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado este jueves a cuatro años de prisión a un hombre por un delito continuado de tenencia y difusión de material pornográfico infantil de extrema gravedad, que incluía imágenes y vídeos de contenido altamente degradante y vejatorio con menores de edad. La sentencia refleja la aplicación de las agravantes previstas en el artículo 189 del Código Penal por la especial crudeza del material implicado y su difusión continuada.

Investigación policial

Según fuentes judiciales, los hechos se remontan a una investigación de la Policía Nacional que detectó la presencia de archivos con contenido de pornografía infantil entre dispositivos del acusado, que posteriormente fueron compartidos de forma persistente a través de medios digitales.

La Fiscalía Provincial de Cáceres acusó al hombre de poseer y difundir de manera habitual material en el que aparecían menores en situaciones de abuso y explotación sexual, en algunos casos de extrema violencia. La acusación solicitó la pena máxima prevista para este tipo de delitos dada la gravedad de los hechos y el impacto social de la difusión de estas imágenes.

Durante la investigación policial, agentes especializados analizaron dispositivos electrónicos intervenidos en registros domiciliarios, donde se localizaron cientos de archivos con representación de menores en actos sexuales explícitos. El volumen y la naturaleza de estos materiales fueron determinantes para que la Fiscalía propusiera una pena elevada: solicitaba ocho años de prisión para el único acusado.

El Código Penal español contempla penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes producen, distribuyen o difunden pornografía infantil cuando concurren agravantes de especial gravedad, como es el caso de material que representa a niños víctimas de violencia física o sexual o su difusión extensiva.

