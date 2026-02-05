El conflicto judicial del asador de la Montaña de Cáceres se reactiva

El procedimiento judicial abierto en torno al asador situado en la zona de la Ermita de la Virgen de la Montaña entra en una nueva fase tras corregirse los defectos formales que presentaba la demanda inicial, lo que ha permitido reactivar el litigio y fijar ya fecha para la audiencia previa para la próxima primavera (coincidiendo con el novenario).

Desahucio

Según consta en las últimas actuaciones judiciales, la demanda presentada planteaba un desahucio, pero en realidad ejercitaba una acción declarativa, lo que suponía un error de encaje procesal. Este defecto formal ha llevado al juzgado a transformar el procedimiento en juicio ordinario, el cauce adecuado para dirimir este tipo de controversias civiles.

Una vez reconducido el proceso, el órgano judicial ha señalado la audiencia previa para el próximo 27 de abril, a las 9.00 horas, un acto clave en el que las partes deberán concretar sus posiciones, proponer las pruebas que consideren oportunas y delimitar los hechos controvertidos sobre los que versará el litigio.

Conflicto judicial

El conflicto judicial enfrenta a los promotores de la parcela con los responsables del restaurante, en un proceso que tiene como eje la legitimidad de la ocupación y explotación del establecimiento en un enclave emblemático de la ciudad, tanto desde el punto de vista jurídico como urbanístico.

La corrección de los defectos formales evita la inadmisión de la demanda y permite que el juzgado entre a analizar el fondo del asunto, dejando atrás una fase inicial marcada por cuestiones estrictamente técnicas.

Con la audiencia previa ya señalada, el procedimiento avanza hacia una etapa decisiva que determinará si el caso queda visto para sentencia o si será necesario celebrar juicio con práctica de prueba, prolongando así un mediático litigio en Cáceres por la singularidad del emplazamiento afectado.