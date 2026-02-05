Tribunales
El conflicto judicial del asador de la Montaña de Cáceres se reactiva
El proceso por el restaurante junto a la Ermita de la Virgen de la Montaña avanza tras subsanarse defectos formales en la demanda y fijar audiencia previa en primavera (coincidiendo con el novenario)
El procedimiento judicial abierto en torno al asador situado en la zona de la Ermita de la Virgen de la Montaña entra en una nueva fase tras corregirse los defectos formales que presentaba la demanda inicial, lo que ha permitido reactivar el litigio y fijar ya fecha para la audiencia previa para la próxima primavera (coincidiendo con el novenario).
El conflicto judicial enfrenta a los promotores de la parcela con los responsables del restaurante, en un proceso que tiene como eje la legitimidad de la ocupación y explotación del establecimiento en un enclave emblemático de la ciudad
Desahucio
Según consta en las últimas actuaciones judiciales, la demanda presentada planteaba un desahucio, pero en realidad ejercitaba una acción declarativa, lo que suponía un error de encaje procesal. Este defecto formal ha llevado al juzgado a transformar el procedimiento en juicio ordinario, el cauce adecuado para dirimir este tipo de controversias civiles.
Una vez reconducido el proceso, el órgano judicial ha señalado la audiencia previa para el próximo 27 de abril, a las 9.00 horas, un acto clave en el que las partes deberán concretar sus posiciones, proponer las pruebas que consideren oportunas y delimitar los hechos controvertidos sobre los que versará el litigio.
Conflicto judicial
El conflicto judicial enfrenta a los promotores de la parcela con los responsables del restaurante, en un proceso que tiene como eje la legitimidad de la ocupación y explotación del establecimiento en un enclave emblemático de la ciudad, tanto desde el punto de vista jurídico como urbanístico.
La corrección de los defectos formales evita la inadmisión de la demanda y permite que el juzgado entre a analizar el fondo del asunto, dejando atrás una fase inicial marcada por cuestiones estrictamente técnicas.
Con la audiencia previa ya señalada, el procedimiento avanza hacia una etapa decisiva que determinará si el caso queda visto para sentencia o si será necesario celebrar juicio con práctica de prueba, prolongando así un mediático litigio en Cáceres por la singularidad del emplazamiento afectado.
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo 'pasaron varias horas
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado