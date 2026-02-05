Semana Santa
Las cruces de la Semana Santa de Cáceres se reúnen por primera vez en una exposición por el 40 aniversario del Cristo Negro
El Palacio de la Isla acoge del 5 al 28 de febrero la muestra ‘Una misma cruz’, con las 17 cruces guía de las cofradías cacereñas
Cáceres ha reunido por primera vez en un mismo espacio a todas las cruces guía de su Semana Santa. El Palacio de la Isla acoge desde este miércoles, 5 de febrero, y hasta el día 28 la exposición ‘Una misma cruz’, organizada con motivo del 40 aniversario de la Cofradía del Cristo Negro y en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres.
La muestra ha sido presentada este martes por el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y el mayordomo de la hermandad, Alonso Corrales. En ella se exhiben un total de 17 cruces pertenecientes a las 16 cofradías de la ciudad, una iniciativa inédita que permite contemplar juntas piezas que habitualmente solo se ven en la calle durante la Semana Santa.
El concejal de Cultura ha destacado que las cruces guía son “una marca de identidad no solo de las hermandades, sino también de nuestra Semana Santa”, y ha recordado que en 2026 se cumple el decimoquinto aniversario de la declaración de la Semana Santa de Cáceres como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un reconocimiento que, según ha señalado, sitúa a la ciudad “en el punto de vista de todo el mundo” gracias a su patrimonio material y cultural.
Por su parte, Alonso Corrales ha subrayado el valor artístico de las piezas expuestas, que abarcan desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entre ellas se encuentra la cruz de guía de la Cofradía de la Expiración, una obra de gran antigüedad que, según ha explicado, “sale muy pocas veces del palacio de la familia del vizconde de Rodas”.
Cuatro siglos de historia
La exposición se enmarca en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la refundación de la Cofradía del Cristo Negro, una hermandad que hunde sus raíces en el año 1490 y que desapareció durante siglos. Su recuperación se produjo en 1985, cuando Alonso Corrales localizó la talla del crucificado en mal estado y promovió, con el respaldo del obispado, la reactivación de la cofradía.
Desde entonces, la hermandad ha ido creciendo hasta convertirse en una de las más emblemáticas de la Semana Santa cacereña. El Cristo Negro es uno de los cuatro crucificados con más de 600 años de antigüedad que procesionan en la ciudad y uno de los pasos más reconocidos por su silencio, su simbolismo y la gran expectación que genera cada año.
La procesión del Cristo Negro recorre la parte antigua de Cáceres en la medianoche del Miércoles Santo al Jueves Santo, acompañada únicamente por el sonido de la esquila y el timbal. Solo 59 cofrades titulares acompañan a la talla, pese a que la hermandad cuenta con miles de inscritos, y su paso congrega a decenas de miles de personas.
Desde el Ayuntamiento y la cofradía han animado a la ciudadanía a visitar la exposición, concebida también como un anticipo de la Semana Santa de 2026 y como un reconocimiento a cuatro décadas de historia reciente de una de las hermandades más singulares de Cáceres.
