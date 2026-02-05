La diputación impulsa ayudas al alquiler de hasta el 80% del coste total de la vivienda en 226 pueblos de Cáceres

La Diputación de Cáceres pone en marcha el programa 'Más Vivienda' para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, fomentar la rehabilitación de casas vacías y mejorar la accesibilidad, con el objetivo de fijar población y combatir el despoblamiento. Está dirigido a personas que vivan o quieran vivir en municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia (en total, afecta a 226 pueblos), podrá ser solicitado por mayores de edad sin límite máximo y se podrán beneficiar tanto quienes ya estén asentados como quienes busquen trasladarse, incluidos aquellos que teletrabajan.

Cuantía

La dotación inicial es de 600.000 euros con cargo a los presupuestos de este año, aunque podrá incrementarse si hay alta demanda mediante el uso de remanentes presupuestarios. Las solicitudes se deberán realizar a través de la sede electrónica de la institución provincial a partir de este 6 de febrero y el periodo de vigencia permanecerá abierto durante ocho meses. Una de las principales características del programa es la agilización del procedimiento, ya que la diputación recabará de oficio gran parte de la documentación necesaria (renta, empadronamiento…), previa autorización del solicitante. De este modo, se reduce la carga documental para los interesados, se habilita atención telefónica específica para resolver dudas y se establece un seguimiento individualizado de los expedientes. El sistema de concesión es directo y por orden de entrada. Las subvenciones son prepagables al 100%: el dinero se adelantará al beneficiario una vez concedida la ayuda y posteriormente se realizarán controles y revisiones periódicas para comprobar que se cumple el destino de la cuantía.

Imagen de la presentación del proyecto. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El proyecto ha sido presentado por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta segunda de Hacienda, Isabel Ruiz Correyero; y los técnicos Alejandro Cabrera y Arancha Grande. También estaba presente el director del área de Hacienda, Presidencia y Asistencia a Entidades Locales Fernando López.

Ayudas

La Diputación de Cáceres ha establecido tres líneas de ayudas: alquiler, rehabilitación para alquiler seguro y accesibilidad.

Primera línea

En la primera de ellas se podrá recibir una cuantía de hasta el 80% de la renta mensual, con un máximo de 6.000 euros y un periodo subvencionable de hasta 24 meses. El importe del alquiler no podrá superar los 600 euros o la referencia que marque el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, si esta fuera menor. Para acceder a la ayuda será necesario tener en vigor un contrato de trabajo o ejercer una actividad económica profesional y, en caso contrario, acreditar el cobro de algún tipo de pensión retributiva. También será obligatorio tener la residencia habitual en alguno de los 226 municipios de la provincia con población inferior a los 10.000 habitantes. No podrán ser beneficiarios el cónyuge, los ascendientes, descendientes ni los familiares hasta el segundo grado de parentesco de las personas propietarias de la vivienda. Esta línea es incompatible con otras ayudas al alquiler de cualquier administración.

Segunda

La segunda línea está orientada a recuperar viviendas vacías o en desuso para incorporarlas al mercado del alquiler en el medio rural. Los beneficiarios podrán ser los propietarios de viviendas ubicadas en estos municipios que no estén actualmente en alquiler. La cuantía alcanzará hasta el 80% del coste de la rehabilitación, con un máximo de 15.000 euros. Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de rehabilitación, los proyectos técnicos, el mobiliario básico y el seguro de impago del alquiler. Las obligaciones asociadas a esta ayuda pasan por poner la vivienda rehabilitada en el mercado del alquiler durante un mínimo de tres años, a través de portales inmobiliarios o del que habilitará la diputación. Esta línea es compatible tanto con ayudas de otras administraciones como con la ayuda al alquiler.

El programa. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Y tercera

La tercera y última línea se centra en mejorar la accesibilidad de viviendas particulares, especialmente para personas mayores o con discapacidad. No está dirigida a comunidades de vecinos y quedan excluidas actuaciones como la instalación de ascensores comunitarios. La ayuda cubrirá hasta el 80% del coste de la actuación, con un máximo de 15.000 euros. Entre las intervenciones que pueden acogerse se encuentran la adaptación de accesos, la eliminación de barreras arquitectónicas o la adecuación de viviendas para personas con movilidad reducida. Esta línea también es compatible con ayudas de otras administraciones.

Las cuestiones más destacadas

Desde la diputación se ha subrayado que el programa incorpora medidas específicas para evitar prácticas irregulares o un posible encarecimiento artificial de los precios del alquiler. En este sentido, las bases incluyen índices correctores para ajustar las cuantías subvencionables, así como limitaciones en los grados de parentesco entre propietarios e inquilinos, con el fin de impedir situaciones de lucro indebido y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Otro de los aspectos destacados ha sido la inclusión del seguro de impago del alquiler como gasto subvencionable dentro de la línea de rehabilitación. Según se ha explicado, esta medida pretende ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y reducir una de las principales reticencias a la hora de poner viviendas en alquiler en el medio rural, especialmente en el caso de segundas residencias que permanecen vacías gran parte del año.

Seguimiento continuo

Asimismo, se ha hecho hincapié en que el programa contará con un seguimiento continuo por parte de los servicios técnicos de la diputación, que verificarán que las ayudas se destinan al fin para el que han sido concedidas. Este control incluirá la comprobación de que las viviendas rehabilitadas se han incorporado efectivamente al mercado del alquiler y que las personas beneficiarias mantienen la residencia habitual en los municipios para los que se solicita la ayuda.

Por último, la institución provincial ha enmarcado el programa 'Más Vivienda' dentro de una estrategia más amplia contra el despoblamiento, que se apoya también en políticas de empleo, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Desde la Diputación se ha señalado que la vivienda es uno de los pilares fundamentales para asentar y atraer población, junto a la conectividad y las oportunidades laborales, especialmente en el caso de personas con posibilidad de teletrabajar.