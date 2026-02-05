El Gran Hotel Don Manuel acoge la exposición 'Poliplanos' en Cáceres, una innovadora propuesta artística de Juan Jiménez Parra

Este jueves 5 de febrero, a partir de las 20.00, el Gran Hotel Don Manuel abrirá sus puertas para recibir a los amantes del arte en la inauguración de una exposición compuesta por 30 obras conceptuales denominadas Poliplanos, creadas por el artista Juan Jiménez Parra.

Poliplanos: una técnica única que juega con la tridimensionalidad

El propio Jiménez Parra describe esta técnica como una propuesta única. "Yo los he llamado así porque están compuestas de varios planos, es una técnica que yo no se la he visto a nadie, tampoco quiero decir que la haya inventado yo, pero quizás sea el propulsor de ella".

Los Poliplanos buscan generar en el espectador una alteración visual mediante la sensación de tridimensionalidad, que varía según la perspectiva de contemplación. Cada obra se compone de un plano de fondo, trabajado con pintura acrílica, collage o tinta sobre planchas de fibra de madera, y uno o más planos transparentes de acetato o policarbonato colocados a cierta distancia, pintados o rotulados, que crean un efecto de profundidad notable.

Más planos, más profundidad

Por otro lado, Jiménez Parra comenta que eligió el nombre de Poliplano porque cada obra está formada por varios planos, lo que hace que el juego visual sea más intenso a medida que aumenta su número. "En esta exposición, las piezas combinan dos o tres planos, aunque el artista puede incrementar esta cifra según su intención, teniendo siempre en cuenta que más planos implican un marco más voluminoso", añade.

La muestra estará abierta al público en el Gran Hotel Don Manuel, brindando una oportunidad única de acercarse a una técnica pictórica que fusiona innovación y dinamismo visual, invitando a los espectadores a experimentar el arte desde múltiples dimensiones.