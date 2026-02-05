Inés Suárez, de Las Muñecas de Inés en Cáceres: "He vendido mis muñecas a Rusia, Italia, Francia e incluso Miami"

Inés Suárez, propietaria de la empresa artesana Las muñecas de Inés, inició su andadura en 2013 elaborando sus creaciones desde casa. Tras sufrir un accidente, se vio obligada a abandonar su trabajo como aseguradora en una empresa de seguros de ámbito nacional, lo que supuso un punto de inflexión en su trayectoria profesional.

La muñeca que lo cambió todo

"Tras lo ocurrido, necesitaba mantenerme en movimiento y tener la mente ocupada. Volví a la costura, algo que siempre había formado parte de mi vida. Fue entonces cuando mi hija me propuso que le hiciera una muñeca. Se la hice y hoy la vemos juntas y nos reímos, porque era bastante fea y hasta daba un poco de miedo. Poco después empecé a formarme de manera autodidacta en el mundo de las muñecas de tela. Recuerdo que al principio las regalaba o las vendía por cinco euros. Con el tiempo empecé a cobrar veinte y me parecía una barbaridad, pero enseguida la gente me decía: Inés, tienes que creértelo, tomártelo en serio, darte de alta como autónoma e incluso plantearte alquilar un local. Y en el 2017 lo profesionalicé mucho más, no cabían más muñecas en mi casa, y en 2022 me instalé aqui en la Calle Eladia Montesino en Cáceres". Desde entonces, Suárez ha vendido muñecas a todas las partes del mundo, Rusa, Italia, Francia e incluso Miami.

Muñecas creadas por Inés Suárez en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Su experiencia en FITUR

Además, este año estuvo presente en FITUR, donde vivió una experiencia que aún recuerda con emoción. Incluso personas procedentes de México la reconocieron y se acercaron a preguntarle si era "la de las muñecas", algo que calificó como increíble. Asegura que lo ha vivido todo con mucha ilusión y siempre "pasito a pasito", sin creerse nunca más que nadie. En su tienda, siempre ha ofrecido ayuda a quienes han acudido en busca de consejo o apoyo con la costura, sin pedir nada a cambio.

Inés Suárez en FITUR. / Cedida

Pero ¿cómo trabaja la experta? Habitualmente, sus clientes le facilitan una fotografía y, a partir de ella, esculpe con hilo las expresiones del rostro, logrando que cada muñeca sea única y reconocible, más allá de que vaya vestida de forma similar.

Un encargo muy especial

"Estas Navidades tuve un encargo muy especial. Cuando ya quedaban pocos días para entregarlo, casi a las diez de la noche, me di cuenta de que el vestido de la muñeca no tenía el mismo color que aparecía en la fotografía. Al día siguiente fui a Retales Manolo y compré la tela correcta. Cuando entregué la muñeca a una madre, era un regalo para su hija, y vi cómo se emocionaba, sentí que todo había merecido la pena. Eso es lo que de verdad me llena: que se reconozca mi trabajo y el valor de la artesanía", dijo entre lágrimas.

Ha vendido más muñecas en toda España que en su propia ciudad, Cáceres. Reconoce que darse a conocer no ha sido fácil, pero confía en que, poco a poco, lo están logrando, especialmente a través de las redes sociales, donde cada vez más personas conocen su trabajo. Al instalarse en este local, buscaba estar en el centro, pero no a pie de calle, porque le gusta hablar con sus clientes y necesitaba un espacio más recogido. Por último, su tienda alberga un rincón lleno de muñecas que reflejan las tradiciones de la región, un pequeño tesoro de artesanía local.