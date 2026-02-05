Manos Unidas de Cáceres: "Dedicamos más presupuesto a la muerte que a defender la vida"

Declarar la guerra al hambre, el único conflicto que estaría realmente justificado. Manos Unidas ha presentado este miércoles su nueva campaña contra el hambre en el mundo, 'Declara la guerra al hambre'. Fue en un acto en la Casa de la Iglesia, en la cacereña calle del General Ezponda, con la presencia del obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

El obispo comenzó recordando lo conflictivo que es el mundo en estos años, "59 conflictos armados en los que están involucrados 78 países, muchos de ellos olvidados y silenciados en África, América Latina o Asia". Y es que "se gasta más el armamento para matar de lo que se invierte para defender la paz". Según aporta la ONG, solo el 0,52% de lo que se gasta en la industria armamentística se destina a defender la paz. "Dedicamos más presupuesto a la muerte que a defender la vida".

La guerra y el hambre van de la mano, pues el primero se utiliza como un "arma letal" en las guerras contemporáneas. "Parece mentira que en pleno siglo XXI el hambre y la pobreza sean una realidad para 673 millones de personas", una cantidad que sería lo equivalente a "12 Españas juntas".

Juani Lozano, Jesús Pulido y Jesús Pérez Campo. / Pablo Parra

"Es necesario impulsar la fraternidad, la igualdad, convencernos y vivirla en profundidad. Y esto desde la educación en los colegios, en las familias, en las universidades, en los medios de comunicación y a todos los niveles. Porque lo que les pasa a ellos podría habernos pasado a nosotros si hubiéramos nacido en esos países. Nosotros estamos en el mundo sin mérito nuestro, y ellos están en la parte necesitada sin merecerlo".

Pulido finalizó apelando a la "economía de paz" y recordando a Mary Salas, fundadora de la organización, quien, en su día, aseguró que acabar con el hambre sería "un logro tan grande o mayor que el de acabar con la esclavitud".

Zambia y Congo

Por su parte, la presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres, Juani Lozano, detalló los diversos proyectos que apoyará la Diócesis este año. Uno de ellos está relacionado con Zambia y la Diócesis de Chipata, la cual "lleva trabajando algunos años y con mucho esfuerzo en un proyecto de salud, y ha construido un hospital para dar soporte gratuito". "Ha solicitado a Manos Unidas equipamiento para la maternidad, fundamentalmente ecógrafos, cama de partos, incubadora, monitor cardíaco si es necesario y máquina de succión".

Los beneficiarios directos serán unas 1.500 embarazadas aproximadamente, que anualmente serán tratadas en el centro, y más de 7.500 indirectos. Manos Unidas aportará el 95% del coste de los nuevos equipos, siendo el importe del proyecto de 28.742 euros.

Por otro lado, la ONG también colaborará con otro proyecto en la República Democrática del Congo, centrado en educación e igualdad de género. Es en la zona rural de Kapanga, y el objetivo será "la mejora del acceso a la educación rural".

Juani Lozano, presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres. / Pablo Parra

"Nuestro socio local es la coordinadora de escuelas católicas, y solicita ayuda a Manos Unidas para la construcción y equipamiento de un edificio con cinco aulas y un bloque con cuatro letrinas, que evitará infecciones y malos hábitos higiénicos. El socio local y los beneficiarios aportarán un 10%, y el 90% restante es Manos Unidas", explicó Lozano.

Los beneficiarios directos serán 767 alumnos, 498 niños y 269 niñas, que en la actualidad, debido a la falta de aulas, están afinados en una media de 77 alumnos por aula y sin equipamiento. Por su parte, los beneficiarios indirectos serán de 4.710 niños de entre 6 y 12 años, que viven en un entorno agrícola muy vulnerable y en casas de paja y adobe. El importe total del proyecto es de 81.249 euros.

La delegada sacó músculo y destacó que "el compromiso con el sur global no decae". "En los últimos años, nuestra delegación ha mantenido una tendencia ascendente: en 2024, los ingresos que tuvimos fueron de 172.681,87 euros, y en 2025, 181.476,51 euros. Esto proviene de aportaciones del sector privado, que son las colectas de parroquias, aportaciones de socios, donativos anónimos y actividades que hacemos. Y del sector público ha sido un 30% aproximadamente". También quiso agradecer al "alma de nuestra delegación", los 21 voluntarios que hacen todo esto posible.

Campaña

La campaña dio comienzo este mismo miércoles, a las 19.30 horas, con un acto en el salón de actos de Cajalmendralejo en el Chalet de los Málaga. El viernes 6, tendrá lugar el Día del Ayuno Voluntario, una jornada "para tomar conciencia y solidarizarnos con los millones de personas que sufren hambre por escasez de recursos en el mundo".

Cartel de la campaña 'Declara la guerra al hambre'. / Pablo Parra

Y el domingo es el Día de la Jornada Nacional de Manos Unidas. "Tendremos la Eucaristía de campaña en la Parroquia de Guadalupe de Cáceres a las 12.30".

Para colaborar, se puede hacer con un bizum al 33439 o mediante su web oficial, manosunidas.org. Para ponerse en contacto con Manos Unidas se puede llamar al 927214414, en el correo caceres@manosunidas.org o presencialmente en General Ezponda, 14, la Casa de la Iglesia.

Resultados en el terreno

Por último, tomó la palabra Jesús Pérez Campo, técnico de proyectos de Manos Unidas, quien dio su experiencia sobre el terreno, explicando cómo la organización transformó una comunidad en el norte de Togo no solo con acceso a agua potable, sino mediante la lucha contra la desertificación y el apoyo a jóvenes agricultores.

"Las familias de allí tenían que ir a los ríos a coger el agua. Los mismos ríos donde lavan la roca con productos químicos. Ante este correo y esta propuesta de proyecto, la recibimos y decidimos ir a visitar el terreno como siempre hacemos Manos Unidas en cada proyecto que realiza", contó.

Jesús Pérez Campo, técnico de proyectos de Manos Unidas. / Pablo Parra

Además, explicó que “no se trata solo de dar de comer, sino de abordar todas las causas del hambre: el acceso al agua, a la energía, a la tierra, y a una vida digna”, y destacó que uno de los mayores logros fue comprobar cómo muchos jóvenes dejaron de emigrar al recuperar la esperanza en su propio futuro.

Manos Unidas ha implementado 530 proyectos en 2025, cambiando la vida de más de un millón de personas.