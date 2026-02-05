Cultura
El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebra su quinto aniversario con nuevas exposiciones y eventos en varias ciudades
El centro museístico cacereño, dirigido por Sandra Guimarães, presenta nuevas exposiciones gratuitas y visitas guiadas, tras ascender 18 puestos en el informe del Observatorio de la Cultura
Este mes de febrero Cáceres celebra por todo lo alto el quinto aniversario del Museo Helga de Alvear de la mano de Thomas Hirschhorn, con sorpresas en Madrid, en Lisboa, y una gran fiesta inclusiva en la capital cacereña. Este viernes, 6 de febrero, los visitantes encontrarán "nuevas islas" en exposición en el centro museístico. Se trata de un nuevo capítulo de '¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?', la propuesta expositiva de la Colección Helga de Alvear basada en las ideas de Édouard Glissant, donde diferentes narrativas nos hablan de mundos plurales y complejos.
Las piezas seleccionadas enriquecen el mapa de diferentes geografías con las que afrontar cuestiones relacionadas con emigración y colonialismo. Artistas como Tracey Moffat, Isaac Julian, Barthélémy Toguo, Lothar Baumgarten o Adriana Varejão, entre otros, forman parte de esta nueva propuesta expositiva, que pone a disposición del público algunas obras que nunca se habían expuesto en el Museo con anterioridad.
Estas salas, ubicadas en la planta -2 del nuevo edificio, podrán visitarse de forma totalmente gratuita, al igual que el resto del Museo. Además, el Helga ofrece visitas comentadas a la Colección todas las tardes de jueves a sábado a las 18:30 h y también por las mañanas, los fines de semana, a las doce.
Observatorio de la cultura
El Museo Helga de Alvear se sitúa entre las instituciones y acontecimientos culturales más importantes del país. Según el informe del Observatorio de la Cultura realizado por la Fundación Contemporánea el Helga ocupa el puesto 17 en “Lo mejor de la cultura 2025”, lo que supone un notable ascenso de 18 posiciones respecto al año anterior.
Según los datos que recogen las opiniones de más de 400 profesionales, el museo de arte contemporáneo es además el proyecto más valorado e «insignia cultural» de Extremadura, y ocupa el octavo lugar en la lista de 'Los imprescindibles' en la categoría de museos y centros de arte.
Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear, ha recogido esta importante insignia en el acto de presentación que ha tenido lugar esta mañana en Santander, y en el que se ha hecho público el informe.
