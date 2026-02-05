La nueva variante de Malpartida de Cáceres excluye el acceso directo a Estación Arroyo-Malpartida, denuncia Unidas Podemos

El Grupo Municipal Unidas Podemos se hace eco de las denuncias formuladas por la Plataforma Villa Hispana-Gertrudis de la Fuente y solicita públicamente a la Diputación de Cáceres que intervenga en el rescate de la pedanía Estación Arroyo-Malpartida ante el flagrante abandono de las administraciones responsables: Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura y Adif.

Este abandono se hace patente, entre otras cuestiones, en la falta de canalizaciones públicas, el mal estado de los accesos y el aislamiento de Estación Arroyo-Malpartida, la ausencia de mantenimiento de los viales públicos, la nula accesibilidad y la falta de claridad en la titularidad de calles y accesos. La iluminación pública es también lamentable.

Abandono en la Estación de Arroyo Malpartida. / Cedida a El Periódico

Por lo que respecta a las comunicaciones de la población, la nueva variante de Malpartida de Cáceres no ha contemplado en el proyecto una salida directa a Estación Arroyo-Malpartida. Este acceso tendría una longitud de apenas 1 km lineal (sobre el actual camino de en medio). Por este error, sus habitantes se ven obligados a dar un rodeo innecesario de cinco kilómetros para acceder a la carretera Ex-207. Consuelo López, portavoz de Unidas Podemos Cáceres exige “una solución inmediata a este olvido en el proyecto que mina la calidad de vida en Arroyo-Malpartida y no favorece al cumplimiento de los objetivos 2030”. “Es inconcebible que la nueva variante sí incluya un acceso directo al circuito de motocross y se olvide del cerca del centenar de vecinos de esta pedanía”.

Transporte público

En cuanto al transporte público, López denuncia, tal como ha hecho la Plataforma, la eliminación hace ya diez años del servicio de bus urbano y exige su restablecimiento con el próximo contrato que va a sacar a concurso el ayuntamiento o bien paliar su ausencia mediante el servicio público de taxis.

Visita a la Estacion Arroyo Malpartida. / Cedida por la Diputación de Cáceres

Por otro lado, los viales de la población “se encuentran en un estado lamentable”, señala López. La falta de asfaltado hace que los accesos a las viviendas se encuentren encharcados y dificulten la movilidad de las personas de edad avanzada o autonomía reducida. “La confusión con la titularidad de estos viales y calles provoca que ni Adif, ni el Ayuntamiento de Cáceres ni la Junta de Extremadura intervengan en su mantenimiento y mejora”. “La accesibilidad del acerado brilla por su ausencia lo que provoca que el trazado urbano sea, desde este punto de vista, completamente ilegal”.

Estado de la Estacion Arroyo Malpartida. / Cedida a El Periódico

En cuanto a la canalización de las aguas residuales, se echa de menos “una solución óptima para canalizar los excedentes de la Charca Lugar que provocan insalubres humedades en las viviendas más próximas”.

Si el Ayuntamiento de Cáceres o el propio Adif no toman medidas de forma inmediata “esta joya pedánea correrá la misma suerte que el poblado minero de Aldea Moret y pasará de ser un enclave único en nuestro término municipal a un asentamiento abandonado”.

“El equipo de Rafael Mateos está centrado en proyectos faraónicos que nadie quiere en la ciudad –declara López—mientras abandona los servicios básicos necesarios para garantizar la calidad de vida de 40 familias cacereñas residentes en Estación Arroyo-Malpartida”. “Con la mitad del presupuesto para la reforma de la Avenida Virgen de la Montañapodría transformarse Estación Arroyo-Malpartida en un lugar idílico debido a su singularidad”.