La Orquesta Filarmonía de Sevilla presentará 'Clásicos de Cine' en el Palacio de Congresos de Cáceres el 6 de febrero

Propuestas diversas en la ciudad.

'Una Misma Cruz' reúne en el Palacio de la Isla las Cruces de Guía de la Semana Santa Cacereña

Este jueves, de 19.00 a 20.00 horas, el Palacio de la Isla acogerá la exposición Una Misma Cruz. Exposición de Cruces Guía de Nuestra Semana Santa, un acto extraordinario organizado con motivo del 40 aniversario de la salida procesional de la popular Cofradía del Cristo Negro. La muestra nace como una conmemoración especial de esta efeméride y pone el foco en uno de los elementos más significativos de las procesiones penitenciales: la Cruz de Guía, insignia histórica que abre el discurrir de los desfiles procesionales.

La exposición reúne diecisiete Cruces de Guía, en su mayoría símbolo y propiedad de las distintas cofradías penitenciales de la ciudad, junto a otras pertenecientes a parroquias y una pieza singular que continúa siendo propiedad de la familia Jordán de Urries y Gasset. El conjunto permite al visitante apreciar una notable diversidad de estilos, materiales y técnicas, abarcando un amplio periodo histórico que va desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Cartel oficial de la exposición. / Ayuntamiento de Cáceres

Las obras expuestas proceden principalmente de diferentes escuelas andaluzas, compartiendo espacio con cruces de origen extremeño y, de manera especial, con piezas realizadas por reconocidos artistas cacereños. Esta variedad conforma un valioso catálogo artístico que refleja la riqueza patrimonial y devocional de la Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional y con profundas raíces históricas. Como guía histórica de las procesiones, cada una de estas cruces representa fielmente a la cofradía a la que pertenece y, en su conjunto, constituyen un símbolo universal de la fe y la tradición que ha perdurado en la ciudad durante siglos.

Nueva 'Jam Sesion' en el Boogaloo Club

El jueves 5 de febrero, el Boogaloo Club Cáceres será el escenario de una nueva Jam Session, que se celebrará de 20.00 a 22.00 horas. El encuentro está pensado como un espacio abierto para la improvisación musical, en el que músicos de distintos estilos y niveles podrán compartir escenario, ideas y creatividad en un ambiente cercano y participativo.

La cita, ya habitual en la programación del local, invita tanto a intérpretes como al público a disfrutar de la música en directo, fomentando el intercambio artístico y la espontaneidad que caracterizan este tipo de sesiones. Una oportunidad perfecta para descubrir talento local y dejarse llevar por el ritmo en una noche diferente en Cáceres.

La Orquesta Filarmonía de Sevilla propone un viaje musical por el cine con 'Clásicos de Cine'

El 6 de febrero, a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto Clásicos de Cine, una propuesta de la Orquesta Filarmonía de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Torres Simón. El programa ofrece un evocador recorrido por grandes obras de la música clásica que han encontrado su eco en la gran pantalla, fusionando la elegancia del repertorio sinfónico con la emoción del séptimo arte.

Cartel oficial del evento. / Palacio de Congresos de Cáceres.

El concierto reúne páginas universales utilizadas en películas memorables, convirtiéndose en un homenaje al poder narrativo de la música y a su capacidad para generar imágenes y emociones. Al frente del conjunto estará Francisco Javier Torres Simón, director artístico de la orquesta, con una reconocida trayectoria como compositor, académico e investigador, y figura de referencia en la música sinfónica contemporánea.