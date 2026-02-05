3.000 personas utilizan los minits en Cáceres en solo 20 días y la empresa prevé llegar a los 15.000 usuarios registrados: "No queremos morir de éxito"

La llegada de los minits a Cáceres ha tenido una gran acogida por los ciudadanos. Hace apenas 20 días desde que se presentaron de forma oficial y, en este breve espacio de tiempo, la empresa tiene ya registradas en torno a 3.000 personas que utilizan los microvehículos eléctricos a través de su aplicación oficial. Sin embargo, en la firma son ambiciosos y conscientes de que pueden lograr muchos más: "En Badajoz tenemos más de 22.000 y en Cáceres deberíamos llegar a tener alrededor de 15.000, pero es una cifra orientativa", cuentan.

Eso sí, lo que no quieren es "morir de éxito". "En la capital pacense logramos cifras muy buenas, pero nos dimos cuenta de que no había disponibilidad para tanta demanda. No podíamos cortar, ni añadir más vehículos. Fueron momentos complicados, y no queremos que en Cáceres ocurra lo mismo", insisten.

Iniciativa

Se trata de una iniciativa enmarcada en el compromiso municipal con la movilidad sostenible y que busca ofrecer una alternativa para desplazamientos cortos en un contexto marcado por las dificultades de aparcamiento y los tiempos de viaje en entornos urbanos. El despliegue inicial contemplaba ocho vehículos Carver biplaza de tres ruedas e ir creciendo en ocho nuevos cada semana hasta llegar a los 80. Actualmente, ya cuentan con 32 y tienen el objetivo de que, como mínimo, haya 60 por las calles cuando comience la Semana Santa.

Así funciona

El sistema funciona mediante una aplicación móvil: el usuario puede localizar el vehículo a través de GPS, reservarlo y arrancarlo desde el teléfono. Para utilizarlo es necesario disponer del permiso de ciclomotor, lo que abre la puerta a su uso desde los 16 años en muchos casos, según se indicó en la presentación. El estacionamiento se debe realizar en las plazas reservadas para motocicletas ya existentes en la ciudad.

Una de las críticas que más se produjeron con respecto a los minits son las restricciones de aparcamiento en algunos puntos de la ciudad. No se podía llegar a puntos como Aldea Moret, La Cañada, La Sierrilla o Capellanías. Al principio, tampoco estaban incluidos El Junquillo o Cáceres el Viejo, pero tras las demandas vecinales se incorporaron al servicio. Esto se produce porque los usuarios, cuando los aparcan, deben dejarlos con al menos un 10% de carga para que los operarios de la empresa los puedan trasladar al punto de recarga, que está ubicado en el centro: "Nuestros trabajadores ven dónde están los minits sin carga, cogen uno que esté el 100%, lo conducen hasta ese punto y se traen el que no tiene batería", explican. El objetivo es ampliar las zonas. También se realiza en función a un estudio de vandalismo que han efectuado previamente en la empresa, donde estudian cuáles son los espacios urbanos más susceptibles de sufrir robos: "No solemos incluir, por ejemplo, polígonos industriales porque por la noche no hay nadie. El principal problema es que nos los destrocen", subrayan fuentes de la firma.

Tarifa

Cabe recordar que la tarifa es de 0,20 euros por minuto, con una modalidad de espera (stand-by) de 0,09 euros por minuto, además de la opción de reservar el vehículo durante 24 horas.

Además, hay que relatar también lo que ocurriría si el microvehículo sufriese daños importantes. Durante la rueda de prensa se indicó que, quien rompiese un minits, tendría que pagar unos 12.000 euros (su coste íntegro). Pero es necesario precisar un poco más a fondo: los vehículos tienen un seguro obligatorio a terceros que cubre los daños personales y, si se produjese un daño contra la seguridad vial, el conductor tendría que pagar el coste peritado del daño al vehículo. "No incrementamos ese coste ni con lucro cesante, y menos con algún tipo de beneficio, sino más bien es un problema por el que no podemos facturar desde ese siniestro con el vehículo", remarcan.

Para concluir, desde la empresa remarcan que Minits es una empresa privada que funciona como un centro especial de empleo donde únicamente se contratan a trabajadores con una discapacidad en un porcentaje superior al 33%, todos ellos de Cáceres. Además, donan una parte del beneficio a asociaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, este año se entregará el 1% de lo obtenido a Aemdi (Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad), cuyos distintivos se han incorporado al rotulado de los vehículos.