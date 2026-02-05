Cifra récord de recaudación en la carrera de la Guardia Civil de Cáceres con 10.000 euros para la asociación de Esclerosis Múltiple: "La alegría es inmensa"

La Guardia Civil de Cáceres ya ha entregado el cheque por valor de 10.000 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), que fue la recaudación obtenida en la carrera solidaria de la Benemérita celebrada el pasado 9 de noviembre de 2025. A la cita han acudido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales; representantes del Instituto Armado encabezados por el teniente coronel Rafael Roldán Parra; y la entidad beneficiaria, comandada por Jesús Cano.

La carrera solidaria supuso un récord de participación y de recaudación, consolidándose como una cita solidaria destacada en el calendario provincial. Los fondos entregados proceden tanto de las inscripciones de los participantes como de otras iniciativas solidarias impulsadas desde la comandancia, entre ellas el cocido solidario, la barra y la venta de llaveros.

"Alegría"

Jesús Cano cuenta que "la alegría es inmensa" porque es una forma de pagar las sesiones de fisioterapia y psicología, así como de donar una parte a investigar la patología, que cada vez está más extendida. "Todo suma. Un poquito de aquí y otro de allí siempre viene muy bien. Cuando nosotros organizamos otros eventos recaudamos 2.000 euros como mucho, que aquí nos donen tanto es una alegría", insiste. En la asociación hay, actualmente, unas 180 personas y tienen sedes en Cáceres, Mérida y Don Benito. "Es un día grande y bueno. La carrera quedará en la memoria para siempre", remarca Cano, que en los próximos meses también serán beneficiarios de la cita solidaria de la Policía Nacional.

Compromiso

Desde la Guardia Civil de Cáceres se ha querido destacar el compromiso, la solidaridad y la respuesta ejemplar de la ciudadanía, así como la implicación de instituciones, colaboradores y voluntarios que han hecho posible alcanzar esta importante cifra, destinada íntegramente a apoyar la labor que EMEX desarrolla en favor de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y sus familias en Extremadura. Roldán Parra recuerda que acudieron unos 600 participantes y que, unido a la fila cero y las donaciones de las instituciones, se ha logrado sumar esta cifra récord de recaudación.