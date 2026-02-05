El restaurante Pomodoro reabre en la calle Dionisio Acedo tras una reforma, con nueva propiedad y 10 empleados

Amanece en la calle Dionisio Acedo, una vía que rinde homenaje a quien fuera director de El Periódico Extremadura y cuyo nombre también ha sido perpetuado por la Diputación Provincial de Cáceres a través de un premio anual de periodismo de reconocido prestigio. Una calle con memoria profesional, pero también con pulso urbano, que ha terminado por convertirse en una de las arterias de conexión más activas entre el centro de la ciudad, el barrio del Perú y el centro comercial Ruta de la Plata.

En el tramo final de la calle, muy próximo a la rotonda que da acceso al Centro Comercial Ruta de la Plata y a su conocida fuente de Alfonso IX (obra del escultor Estanislao García Olivares, hecha en bronce y dedicada al rey leonés que reconquistó la ciudad el 23 de abril de 1229) se localiza el restuarante Pomodoro, dedicado a pizzas, pastas y burritos. El local cerró el 2 de febrero por obras de reforma, aunque tiene prevista su reapertura este mismo sábado.

Pomodoro ha cambiado de propietario. De la Sociedad Tómate Otra ha pasado a manos de la Sociedad Ballesteros y cuenta con 10 empleados. Su especialidad es la comida rápida italiana. Se yrata de una conocida franquicia por sus platos a bajo precio gracias a una carta que va desde los 4,90 euros a los 6,90. Cuentan con menú los siete dias a la semana y menús para cumpleaños a 5,90.

Justo enfrente se abre el centro comercial Avenida 4, donde conviven varios negocios de restauración como Food House, el Wok o El Picantón. En este mismo entorno se encuentra Narbón, un establecimiento muy asentado en la zona, que ofrece desayunos de cafés, zumos, tostadas, bowls y dulces, además de un sistema de tarjeta de puntos que permite acceder a desayunos gratuitos. Sus pedidos se atienden en el teléfono 927 059 394.

A escasos metros, el Centro Deportivo El Perú Cáceres Wellness, abierto desde 2008 y que es una referencia indiscutible del deporte en Cáceres, tanto por su trayectoria como por su volumen de usuarios pues cuenta con las más modernas instalaciones para la práctica deportiva de la región. Frente a el, la tienda Mimos, especializada en confección infantil y trajes de comunión, que con el paso del tiempo se ha consolidado también como un referente en moda y decoración infantil en la ciudad. El establecimiento ya ha puesto a disposición de su clientela una nueva colección.

Al avanzar por la calle Dionisio Acedo, a la altura del número 9, se encuentra Tambo, que abrió en 2022 en el barrio. El grupo Hiper Tambo, la cadena alimenticia cien por cien cacereña, continuaba así su expansión en Cáceres inaugurando su noveno supermercado en Extremadura. El establecimiento está ubicado enfrente del parking del Perú Wellness, dispone de una plantilla de 10 a 12 trabajadores, una superficie de unos 700 metros cuadrados y abre todos los días del año.

Cruzando la calzada aparece una oficina de Mapfre, haciendo esquina con la avenida Antonio Floriano Cumbreño. A partir de ahí, la calle comienza a ganar pendiente. En este tramo se observan algunas paredes con grafitis, un problema recurrente en distintos puntos de la ciudad y para el que aún no se ha encontrado una solución definitiva.

La calle Dionisio Acedo: radiografía de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En el recorrido aparecen también la clínica de la doctora Sanguino, especializada en cirugía plástica y estética; el edificio Los Andes, en el número 7, donde uno de los bajos ha sido reconvertido en vivienda; el salón Sol Belleza, abierto en Cáceres desde el año 2003; y la Clínica Dental Avanzada, reflejo del notable crecimiento de este tipo de centros en la capital cacereña.

En la esquina con Juan XXIII se ubica la cristalería Juan Luis, uno de los negocios históricos del sector en la ciudad. A continuación, en el número 5, Buddha, dedicado a tapas y copas. En este tramo también se construye un nuevo bloque de viviendas, promovido por Construcciones Safranja. Las últimas viviendas aún disponibles se pueden gestionar a través de Gemma Núñez Gestión Inmobiliaria, cuya oficina se localiza en la calle Amberes, número 4.

La obra, que sigue su curso en esta mañana lluviosa de febrero, cuenta con acabados interiores de Porcelanosa y contempla la construcción de 16 viviendas, además de garajes, cocheras y trasteros. El proyecto ha sido firmado por las arquitectas Cristina Pérez Escudero y Cristina Andrada Núñez, quienes también asumen la dirección facultativa junto a Francisco Pérez Serrano, encargado asimismo de la dirección de ejecución y de la coordinación de seguridad y salud laboral. El promotor es Compra Centralizada Extremeña SL y la licencia de obras fue concedida el 6 de julio de 2023. En la ejecución participan, entre otras empresas, Saneamientos Cortés.

El recorrido continúa con Provecaex, otra de las grandes marcas de alimentación asentadas en Cáceres, igualmente cacereña al cien por cien. Desde allí se accede por el paso de petaones a la pasarela que conecta ambos sentidos de la calle, una infraestructura inaugurada a comienzos de legislatura por el alcalde Rafa Mateos y que ha supuesto un alivio para la movilidad peatonal, además de aportar prestancia urbana y generar una zona de paseo y asueto.

¿Quién fue Dionisio Acedo? Jesús Dionisio Acedo Iglesias (1898-1979) estudió Derecho en Salamanca, aunque se dedicaría al periodismo. Ingresó en El Periódico Extremadura el 23 de abril de 1923, nada más aparecer el periódico. Toda su vida se entregó a este oficio. Después de su jubilación, el Ayuntamiento de Cáceres le concedió la Medalla de Plata de la Ciudad y tras fallecer se le impuso su nombre a una calle. Del mismo modo, la diputación cacereña convocó en 1980 el premio de Periodismo Dionisio Acedo en su honor. En el año 1939 el periodista Dionisio Acedo fue nombrado director del Extremadura, lo que supuso el inicio de una nueva andadura del periódico, que fue guiado con tino y delicadeza gracias a la experiencia de un hombre singular. De marcado carácter social, el periódico celebró el 1 de abril de 1948 sus bodas de plata, un acontecimiento que los trabajadores vivieron con especial emoción y que valió incluso el reconocimiento del entonces director general de prensa, Tomás Cerro, quien envió un telegrama felicitando por estas bodas de plata que tuvo una amplia cobertura informativa en el periódico. Con tal motivo tiene lugar una fiesta religiosa solemne en la parroquia de San Mateo y el obispo es recibido por el Consejo de Administración de Editorial Extremadura, presidido por Emilio Villar, así como por los consejeros León Leal Ramos, Sánchez Manzano, González Herrera y González Ávila. Fue en 1971 cuando dejó el diario y fue nombrado director Germán Sellers de Paz.

Al otro lado de la pasarela se abre el gran parque del Perú, frente al propio Provecaex. En este punto se localiza también Comercial Cobos, otro de los comercios tradicionales de la ciudad, haciendo esquina con García Plata de Osma, en una zona de notable actividad.

Más abajo, casi en el enlace con la avenida de Alemania y junto a los primeros bloques que se construyeron en el número 2 de Dionisio Acedo, se encuentra el Grupo Teficón, una asesoría de empresas que presta servicios fiscales, contables y laborales, además de atender altas de empresas, autónomos y sociedades, rentas, herencias y sucesiones, transferencias de vehículos, protección de datos, subvenciones, servicios jurídicos y seguros.

Pasaje comercial

El recorrido se completa regresando de nuevo cuesta arriba hacia un pequeño pasaje comercial de Dionisio Acedo, donde conviven negocios activos con locales que han tenido que cerrar por distintas causas. En una mañana de tráfico, de paseos con mascotas, de padres camino del colegio, mochilas, deportistas que acuden al centro del Perú y usuarios de su aparcamiento, se constata el carácter eminentemente de servicios de la zona.

En este pasaje, el primer local cerrado corresponde a Tip-sa, que se dedicada a envíos, portes y embalaje, con actividad para Portugal, Andorra, Baleares, Canarias, Ceuta y Mérida, además de servicios urgentes, farma y valijas. A continuación se mantiene abierta la peluquería Georgina, que ofrece desde planchados y alisados hasta mechas y todo tipo de servicios capilares. Otro local, antiguamente dedicado a repuestos, se encuentra en venta, con carteles de al menos tres inmobiliarias, la puerta cerrada con candado y los cristales fracturados. Más adelante, el espacio que ocupó Comelex, especializada en energías renovables y soluciones solares, también ha quedado vacío y al lado Control P, dedicada a maquetación editorial, diseño e impresión.

Todo ello en una calle que durante años formó parte de lo que se conocía como la “isla de Cáceres”. En la acera de los impares no existían edificios, sino un gran descampado que servía de aparcamiento para cientos de vehículos y que separaba Dionisio Acedo de la barriada del Perú. Ese vacío urbano ya no existe. En su lugar se alzan bloques de viviendas de nueva construcción que han transformado la zona en un referente residencial por su cercanía al centro, al Paseo de Cánovas y por una solución urbanística impulsada desde el ayuntamiento que actuó como auténtico revulsivo, reforzada además por la creación del parque que conecta la avenida de Alemania con la calle Londres y el entorno del Centro Comercial Ruta de la Plata.

Una calle que dejó de ser frontera para convertirse en eje. Una calle con memoria, comercio y presente. Una calle que explica, tramo a tramo, cómo ha cambiado Cáceres.