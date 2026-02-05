Vox denuncia el bloqueo impuesto por Guardiola a las negociaciones presupuestarias en Cáceres

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres denuncia que la parálisis en las negociaciones para aprobar los Presupuestos Municipales con el equipo de Gobierno responde a una decisión política impuesta por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con el objetivo de evitar que esa negociación pueda repercutir en la formación del gobierno autonómico.

El portavoz de Vox Eduardo Gutiérrez, considera que se está frenando "deliberadamente" cualquier avance en las negociaciones para impedir que un acuerdo municipal con VOX tenga consecuencias políticas más amplias en Extremadura, "es una maniobra que sacrifica los intereses de los cacereños para proteger una estrategia partidista a nivel autonómico".

En este sentido, Gutiérrez asegura que "el problema no son las propuestas, el problema es que un acuerdo con Vox en Cáceres pueda tener repercusión en las negociaciones de la Junta".

A este respecto ha añadido que “Guardiola ha decidido bloquear las negociaciones municipales para evitar cualquier comparativa con la situación regional”.

Las imágenes del mitin de Vox en Cáceres / Jorge Valiente

Asimismo, el portavoz ha denunciado que “se está utilizando al Ayuntamiento de Cáceres, lo que supone un desprecio absoluto a la autonomía municipal y a los vecinos”.

Utilización

Desde el Grupo Municipal de Vox se recuerda que se ha mostrado desde el primer momento una actitud responsable, “queremos hablar de inversiones y de mejoras para la ciudad, pero nos encontramos con un bloqueo impuesto desde Mérida”.

Eduardo Gutiérrez advierte que esta estrategia perjudica directamente a los cacereños, "paraliza proyectos necesarios y retrasa inversiones clave; Cáceres no puede ser rehén de los miedos políticos de María Guardiola".

Por estos motivos, el Grupo Municipal Vox exige que se ponga fin de inmediato a este bloqueo político y que las negociaciones municipales se desarrollen con independencia, sin imposiciones externas y pensando exclusivamente en el interés general de los vecinos.

El portavoz ha concluido afirmando que “Vox no va a aceptar vetos ni bloqueos destinados a impedir nuestra influencia política, ni en Cáceres ni en Extremadura”.