¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos

La Diputación de Cáceres ha detallado los requisitos para acceder al programa ‘Más Vivienda’, una línea de ayudas destinada a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y a combatir el despoblamiento en los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia. La convocatoria, correspondiente al ejercicio 2026, se articula en tres líneas (alquiler, rehabilitación y accesibilidad) y está dirigida a personas físicas que cumplan una serie de condiciones económicas, administrativas y de residencia.

Con carácter general, podrán optar a estas subvenciones las personas mayores de edad, sin límite máximo, que tengan nacionalidad española, de algún país de la Unión Europea o residencia legal en España. Además, la unidad de convivencia deberá contar con unos ingresos anuales que no superen determinados umbrales fijados en función del número de miembros, con incrementos en caso de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. También se exige no estar incurso en las prohibiciones para obtener ayudas públicas y, en su caso, cumplir el régimen europeo de mínimis si se ejerce una actividad económica.

Línea por línea

En el caso de la línea de ayuda al alquiler, los solicitantes deberán ser titulares del contrato de arrendamiento, cuya renta mensual no podrá superar los 600 euros o el límite marcado por el índice estatal de referencia si este fuera inferior. El contrato deberá haberse formalizado con posterioridad a la publicación de la convocatoria y la vivienda deberá constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario. Asimismo, se requiere contar con contrato de trabajo, actividad económica o pensión contributiva y no ser propietario de otra vivienda en la misma localidad, salvo excepciones justificadas. Quedan excluidos los alquileres turísticos, los arrendamientos parciales y las viviendas de promoción pública.

Presentación del programa 'Más Vivienda' de la Diputación de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La línea de rehabilitación y reformas, que incluye también la adquisición de mobiliario básico y seguros de impago, está dirigida a personas propietarias de viviendas unifamiliares situadas en suelo urbano. Entre los requisitos figura no haber iniciado las obras antes de la convocatoria y comprometerse a destinar la vivienda al alquiler como residencia habitual durante un periodo mínimo de tres años. Durante ese tiempo, el inmueble no podrá constituir la vivienda habitual del solicitante ni destinarse a uso turístico, y deberá cumplir la normativa urbanística y de habitabilidad vigente.

Por su parte, la línea de accesibilidad está destinada a financiar actuaciones que eliminen barreras arquitectónicas en viviendas unifamiliares que constituyan la residencia habitual del solicitante. Para acceder a estas ayudas será necesario acreditar que la persona solicitante o algún miembro de su unidad familiar tiene reconocida una discapacidad de al menos el 33%, grado de dependencia o movilidad reducida. Al igual que en el resto de líneas, las obras no podrán haberse iniciado antes de la publicación de la convocatoria y la vivienda deberá encontrarse en suelo urbano y en condiciones adecuadas de seguridad y uso.

Solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres y el plazo permanecerá abierto durante ocho meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.