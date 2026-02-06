El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado en la comisión de Servicios Públicos celebrada este jueves que está estudiando de qué forma proceder con la retirada del techado del pabellón polideportivo de la barriada de Cáceres el Viejo, que se vio gravemente dañada durante el paso de la borrasca Kristin por la ciudad la pasada semana.

Según ha podido saber este diario, se va a intentar retirar la parte más deteriorada a corto plazo y se estudiará la viabilidad para recuperarla cuanto antes, pero anuncian que va a ser "costoso".

Desde la Asociación Vecinal Cáceres el Viejo ya pedían hace una semana máxima precaución debido a los incidentes ocurridos en la barriada por las fuertes rachas de viento. Además del problema del techado de la pista deportiva, también hubo caída de paredes en varias viviendas unifamiliares y árboles en distintas zonas del barrio.