De la barbería The Barber Larby y Alicia Interiorismo a los despachos de abogados: la calle Gabino Muriel, un resumen de Cáceres

La calle Gabino Muriel es, con toda probabilidad, una de las calles más cortas de la ciudad. Su reducido trazado no le ha impedido, sin embargo, concentrar durante décadas una intensa actividad comercial, profesional y asociativa, además de quedar profundamente vinculada al desarrollo urbano de la ciudad y a la memoria de uno de sus entornos históricos más activos. El recorrido durante esta mañana de lluvia imparable comienza en el entorno del edificio de La Torre, en la esquina con la avenida de Portugal, al que todos en la ciudad conocen como El Rascacielos de Cáceres.. En la fachada que da a Gabino Muriel se encuentra The Barber Larby, una barbería especializada en corte clásico, degradados, arreglo de barba, afeitado tradicional y tratamientos faciales, con horario de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, aunque su dirección principal corresponde a la avenida de Portugal número 11.

Bajo el edificio de La Torre se han localizado tradicionalmente varios locales comerciales, algunos actualmente cerrados o en alquiler. Entre ellos figura El Paloma, un establecimiento que estuvo dedicado al textil, al ahogar y a los perfumes árabes, hoy sin actividad, así como la peluquería Formas, también cerrada. En este mismo entorno se sitúan la Asociación Cultural de Diabéticos de Cáceres, la ONG Personas y el centro Dharma, dedicado a la osteopatía, el yoga y el pilates. Todo este conjunto urbano pertenece administrativamente a la avenida de Portugal, pese a su evidente vinculación visual y funcional con la calle Gabino Muriel.

El tránsito peatonal y rodado ha sido constante a lo largo del tiempo, reforzado por la cercanía de centros educativos y espacios verdes como el Parque de los Fratres, lo que ha convertido esta zona en un punto de paso habitual.

Ya en la calle Gabino Muriel propiamente dicha, en la esquina con la avenida de Portugal, está Ginés, distribuidor oficial de Kormerling, especializado en ventanas y herramientas. En el número 3 se concentra históricamente una notable presencia de despachos y actividades profesionales. Allí han convivido servicios de internet como Zuanet, los bufetes de abogados de Miguel Muriel Contiñas, Celestina Orejas Soltero y María José Iglesias Méndez, que están en el 3º C Por o los del 1º B: Muriel Somas Abogados y Muriel Thomas.

También el número 3 se concentran diversas actividades profesionales, entre ellas Zango Márquez, una academia; Futura, un estudio de arquitectura y urbanismo; Claros Carvajal, dedicada a auditorías; y Sector, una consultoría empresarial, junto a otros despachos y servicios.

Gabino Muriel, corta pero con toda la historia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El recorrido continúa con comercios como Colors, tienda de ropa y complementos, y la Asociación de Tropa y Marinería Española, dedicada a la defensa de los derechos profesionales de los militares y a la prestación de asesoría jurídica a sus asociados.

También hay locales en venta o alquiler y establecimientos como Alicia Interiorismo, una boutique centrada en proyectos personalizados, reformas integrales, mobiliario, iluminación y diseño de interiores. A esta oferta se suman la peluquería de caballeros Juan Luis, el centro Rosa Negra, especializado en uñas profesionales. En el tramo final de la calle se localiza isposiblecaceres.com, un establecimiento dedicado a la moda y los complementos, que se suma a la oferta comercial de esta vía antes de desembocar en la avenida de Alemania.

El peso histórico

La importancia de la calle Gabino Muriel no puede entenderse sin su relación directa con la avenida de Portugal, que fue durante décadas el principal nudo comercial y de comunicación de la ciudad por su cercanía con la estación de ferrocarril y con el Fielato, nombre popular de las casetas donde se cobraban los arbitrios municipales sobre el tráfico de mercancías.

El fielato de la avenida de Portugal, situado donde recientemente se ha instalado Eurocajarural, fue el último que tuvo el Ayuntamiento de Cáceres. A su alrededor florecieron importantes negocios: el almacén de piensos de los Muriel, conocido popularmente como los Siriri a quien se le debe el nombre de esta calle; los Santos; los Gabino Díez; el Parador del Carmen con su posada; los talleres de Díaz y del Chispa; los Blázquez; los Marroyo, un ultramarinos ubicado donde hoy se encuentra el Bingo Estadio; o el recordado comercio de Galiche, con su cizalla para cortar bacalao, la bomba para sacar el aceite y aquellos grandes recipientes de conservas y legumbres que marcaron toda una época.

El barrio también repartía numerosos bares, como la taberna de Tejada con sus tradicionales pistolas, los bares de Vigara, El Retorno o la Cafetería América, que funcionaban como puntos de referencia para transportistas y trabajadores, al estilo de los estibadores de los puertos. A ellos se sumaba la pensión de las Brígidas.

En la misma esquina de Gabino Muriel se colocaba la señora Nicasia, que vendía tabaco, chicles y caramelos desde una cesta de mimbre. Vivía en la calle Parras y, para no cargar con la cesta por la noche, la dejaba en casa de los Muriel, recogiendo cada mañana su pequeño puesto ambulante, día tras día.

Los almacenes Muriel, gestionados por los tres hijos de Gabino Muriel (Gabino, Pepe y Poli), fueron un referente del barrio. Su actividad se entrelazó con historias familiares y laborales que forman parte de la memoria popular de la ciudad. La calle Gabino Muriel concluye en la esquina con la avenida de Alemania, donde se ubican negocios como Viprés Inmobiliaria, Vital Dent y Muebles La Oca, franquicia de larga trayectoria en Cáceres.

Con apenas unos pocos números, esta calle ha demostrado que la brevedad no está reñida con la intensidad urbana. Gabino Muriel sigue siendo un pequeño eje cargado de historia, comercio y vida cotidiana, un resumen vivo de la Cáceres que fue y de la que aún permanece.