Blanca Herrero Antolín expone 'De cine y pintura' en el Espacio Belleartes de Cáceres el viernes 6 de febrero

El Ateneo de Cáceres acoge una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la solidaridad con Palestina

El próximo viernes 6 de febrero a las 19.00, el Ateneo de Cáceres será escenario de una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la lucha internacionalista por Palestina. La sesión contará con José Luis Ybot Kurdo, activista extremeño y participante en la flotilla, quien compartirá su experiencia y el trabajo colectivo de esta iniciativa.

Cartel oficial de la charla. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Global Sumud Flotilla reúne a activistas de distintos países que, mediante acción directa no violenta, buscan romper el aislamiento de Gaza, combinando solidaridad práctica, denuncia política y presencia internacional en el Mediterráneo. El evento es de acceso libre hasta completar aforo, y ofrecerá a los asistentes una oportunidad única para conocer de primera mano cómo se organiza esta red internacional de apoyo a la población palestina.

Inauguración de la exposición 'De cine y pintura' de Blanca Herrero Antolín

El próximo viernes 6 de febrero a las 21.00, Espacio Belleartes acogerá la inauguración de la exposición De cine y pintura, de la joven artista cacereña Blanca Herrero Antolín.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Blanca Herrero se especializó en pintura y diseño gráfico. Su obra se centra principalmente en retratos al óleo, aunque también explora la ilustración, inspirándose en la estética medieval, Art Decó y Art Nouveau. 'De cine y pintura' reflexiona sobre la relación entre cine y pintura, tomando como referentes fotogramas de películas, series y vídeos musicales. Sus protagonistas son mujeres que representan fortalezas físicas, intelectuales o emocionales, y la exposición propone un juego de espejos entre dos lenguajes artísticos, reinterpretando la imagen cinematográfica desde la pintura.

Cartel oficial de la exposición de Blanca Herrero. / Cedida

Danza contemporánea en Cáceres: 'La Culpa' este viernes

Este viernes 6 de febrero a las 20.00, se presenta en la ciudad la obra de danza contemporánea La Culpa, un espectáculo destinado a todos los públicos a partir de 12 años.

'La Culpa' en la Nave del Duende. / La Nave del Duende

La danza contemporánea es mucho más que movimiento, es un lenguaje universal que comunica emociones, historias y reflexiones sin necesidad de palabras. Obras como La Culpa permiten al público conectar con sensaciones profundas, explorar nuevas formas de expresión y acercarse a la creatividad de los intérpretes de manera única.