Agenda cultural
Blanca Herrero Antolín expone 'De cine y pintura' en el Espacio Belleartes de Cáceres el viernes 6 de febrero
La exposición, reinterpreta imágenes cinematográficas, destacando la fortaleza de las mujeres en la pintura
Planes para disfrutar de la ciudad aunque llueva.
El Ateneo de Cáceres acoge una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la solidaridad con Palestina
El próximo viernes 6 de febrero a las 19.00, el Ateneo de Cáceres será escenario de una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la lucha internacionalista por Palestina. La sesión contará con José Luis Ybot Kurdo, activista extremeño y participante en la flotilla, quien compartirá su experiencia y el trabajo colectivo de esta iniciativa.
La Global Sumud Flotilla reúne a activistas de distintos países que, mediante acción directa no violenta, buscan romper el aislamiento de Gaza, combinando solidaridad práctica, denuncia política y presencia internacional en el Mediterráneo. El evento es de acceso libre hasta completar aforo, y ofrecerá a los asistentes una oportunidad única para conocer de primera mano cómo se organiza esta red internacional de apoyo a la población palestina.
Inauguración de la exposición 'De cine y pintura' de Blanca Herrero Antolín
El próximo viernes 6 de febrero a las 21.00, Espacio Belleartes acogerá la inauguración de la exposición De cine y pintura, de la joven artista cacereña Blanca Herrero Antolín.
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Blanca Herrero se especializó en pintura y diseño gráfico. Su obra se centra principalmente en retratos al óleo, aunque también explora la ilustración, inspirándose en la estética medieval, Art Decó y Art Nouveau. 'De cine y pintura' reflexiona sobre la relación entre cine y pintura, tomando como referentes fotogramas de películas, series y vídeos musicales. Sus protagonistas son mujeres que representan fortalezas físicas, intelectuales o emocionales, y la exposición propone un juego de espejos entre dos lenguajes artísticos, reinterpretando la imagen cinematográfica desde la pintura.
Danza contemporánea en Cáceres: 'La Culpa' este viernes
Este viernes 6 de febrero a las 20.00, se presenta en la ciudad la obra de danza contemporánea La Culpa, un espectáculo destinado a todos los públicos a partir de 12 años.
La danza contemporánea es mucho más que movimiento, es un lenguaje universal que comunica emociones, historias y reflexiones sin necesidad de palabras. Obras como La Culpa permiten al público conectar con sensaciones profundas, explorar nuevas formas de expresión y acercarse a la creatividad de los intérpretes de manera única.
