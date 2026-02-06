Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Blanca Herrero Antolín expone 'De cine y pintura' en el Espacio Belleartes de Cáceres el viernes 6 de febrero

La exposición, reinterpreta imágenes cinematográficas, destacando la fortaleza de las mujeres en la pintura

Obra realizada por Blanca Herrero.

Obra realizada por Blanca Herrero. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Planes para disfrutar de la ciudad aunque llueva.

El Ateneo de Cáceres acoge una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la solidaridad con Palestina

El próximo viernes 6 de febrero a las 19.00, el Ateneo de Cáceres será escenario de una charla sobre la Global Sumud Flotilla y la lucha internacionalista por Palestina. La sesión contará con José Luis Ybot Kurdo, activista extremeño y participante en la flotilla, quien compartirá su experiencia y el trabajo colectivo de esta iniciativa.

Cartel oficial de la charla.

Cartel oficial de la charla. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Global Sumud Flotilla reúne a activistas de distintos países que, mediante acción directa no violenta, buscan romper el aislamiento de Gaza, combinando solidaridad práctica, denuncia política y presencia internacional en el Mediterráneo. El evento es de acceso libre hasta completar aforo, y ofrecerá a los asistentes una oportunidad única para conocer de primera mano cómo se organiza esta red internacional de apoyo a la población palestina.

Inauguración de la exposición 'De cine y pintura' de Blanca Herrero Antolín

El próximo viernes 6 de febrero a las 21.00, Espacio Belleartes acogerá la inauguración de la exposición De cine y pintura, de la joven artista cacereña Blanca Herrero Antolín.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Blanca Herrero se especializó en pintura y diseño gráfico. Su obra se centra principalmente en retratos al óleo, aunque también explora la ilustración, inspirándose en la estética medieval, Art Decó y Art Nouveau. 'De cine y pintura' reflexiona sobre la relación entre cine y pintura, tomando como referentes fotogramas de películas, series y vídeos musicales. Sus protagonistas son mujeres que representan fortalezas físicas, intelectuales o emocionales, y la exposición propone un juego de espejos entre dos lenguajes artísticos, reinterpretando la imagen cinematográfica desde la pintura.

Cartel oficial de la exposición de Blanca Herrero.

Cartel oficial de la exposición de Blanca Herrero. / Cedida

Danza contemporánea en Cáceres: 'La Culpa' este viernes

Este viernes 6 de febrero a las 20.00, se presenta en la ciudad la obra de danza contemporánea La Culpa, un espectáculo destinado a todos los públicos a partir de 12 años.

Noticias relacionadas y más

'La Culpa' en la Nave del Duende.

'La Culpa' en la Nave del Duende. / La Nave del Duende

La danza contemporánea es mucho más que movimiento, es un lenguaje universal que comunica emociones, historias y reflexiones sin necesidad de palabras. Obras como La Culpa permiten al público conectar con sensaciones profundas, explorar nuevas formas de expresión y acercarse a la creatividad de los intérpretes de manera única.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  4. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  5. Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
  6. Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
  7. Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos
Tracking Pixel Contents