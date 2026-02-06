Cáceres celebra el Día Internacional de la Epilepsia: 8.000 extremeños la padecen

La epilepsia es una enfermedad mucho más común de lo que uno puede imaginar. En el día a día se convive con miles de personas que, en cualquier momento, pueden sufrir una crisis. Y la gran mayoría de los ciudadanos no saben qué hacer ante semejante situación. Este viernes, 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, y la Junta de Extremadura ha participado en una jornada abierta organizada por la Federación Española de Epilepsia (FEDE) y la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP).

El encuentro tuvo lugar en el Ateneo de Cáceres, y en el acto inaugural participó la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada. Junto a ella, abrieron la jornada Elvira Vacas, presidenta de FEDE, Mar Carreño, presidenta de SEEP, y Elena Nevado, eurodiputada en el Parlamento Europeo y exalcaldesa de Cáceres.

"Es un orgullo porque es un homenaje a los pacientes, a las familias, a las asociaciones y, por supuesto, a los profesionales que llevan de la mano el diagnóstico, el tratamiento y el normalizar la vida de los pacientes con epilepsia", comentó antes del acto. "El 70% de los pacientes tienen un tratamiento eficaz que permite que sus crisis sean mínimas y hagan una vida completamente normal, pero no podemos olvidar a un 30% de pacientes extremeños y de toda España que a día de hoy tienen lo que consideramos una epilepsia refractaria. Quiere decir que no responde de forma adecuada al tratamiento".

Imagen del acto. / Carlos Gil

La consejera celebró que se haya escogido Cáceres y Extremadura como escenario de la jornada, ya que es una tierra "comprometida". 50 millones de personas en el mundo se estima que padecen epilepsia, en España en torno a 450.000, pero en Extremadura, en torno a 8.000 extremeños tienen, a día de hoy, el diagnóstico de epilepsia. "¿Cuál es nuestro objetivo? Que cada vez sean menos los pacientes con epilepsia refractaria", señaló García.

En Extremadura se trata la epilepsia en las 8 áreas de salud pero, además, existen dos unidades de referencia para aquellos casos que consideran los profesionales que deben de ser tratados fuera de su área: en Badajoz, una consulta monográfica en la neuropediatría y en Cáceres, una consulta de monitorización para los pacientes con epilepsia.

Además, Extremadura no se queda atrás en cuanto al tratamiento de la enfermedad. "Extremadura tiene autorizados todos los tratamientos, todos los últimos avances que existen en neurología, en epilepsia más concreto, están a disposición de los pacientes extremeños. Para nosotros es un orgullo".

Orgullosos de los profesionales

La consejera también apreció que en 2025 los profesionales extremeños ganaron un premio por su abordaje en enfermedades raras. "Sabemos que la epilepsia comparte diagnóstico con muchas enfermedades raras, o incluso que algún tipo de epilepsia roza el límite con enfermedades raras". Por ello, aclaró que hay que estar "orgullosos" de los profesionales extremeños, pues "el título no lo ha ganado el Gobierno, sino ellos".

García Espada, además, es enfermera y médico del 112, por lo que conoce de primera mano el procedimiento a llevar ante una crisis epiléptica. "Hay que sensibilizar a la población de cómo atender ante una crisis de epilepsia. Porque en cualquier momento, en cualquier lugar, y en cualquier circunstancia, podemos presenciar una crisis de un paciente epiléptico. Que nadie piense que si no lo tiene a su alrededor, nunca lo va a vivir".

Momentos antes del acto. / Carlos Gil

Por ello, al igual que en los colegios se está enseñando RCP o a inyectar adrenalina, consideró que es necesario sumar una formación sobre cómo atender una crisis neurológica como esta. "Ante una crisis epiléptica, lo primero es proteger al paciente. Lo segundo, no introducir ningún objeto en la boca del paciente y avisar al 112. Y lo último, ayudarle, acompañarle y nunca dejarle solo durante la crisis y durante su recuperación".

450.000 epilépticos

Elvira Vacas, presidenta de FEDE, mencionó que "España tiene un gran liderazgo fuera de nuestras fronteras cuando hablamos de epilepsia, y lo que queremos es que esa estrategia internacional se traduzca en cosas tangibles para las personas". Por su parte, Mar Carreño, de SEEP, contó que tiene que estar "al tanto de todas las novedades que van surgiendo en el tratamiento de la enfermedad".

Fue optimista, pues afirmó que "en los últimos años hemos tenido muchas novedades que pueden suponer un cambio radical para muchos enfermos. Tenemos nuevos fármacos que ofrecen una solución a epilepsias complicadas para las que antes prácticamente no había tratamiento".

La consejera conversa con pacientes. / Carlos Gil

Por último, la que fuera regidora de Cáceres, Elena Nevado, reiteró el compromiso del Parlamento Europeo con los enfermos. "En España hablamos de aproximadamente 450.000 personas con epilepsia; impulsar estrategias que lleguen a los territorios es clave para mejorar su atención y lograr equidad".

Jornada

La jornada continuó a lo largo de la mañana hasta las 13.00 horas, contando con la participación del vicepresidente de SEEP, José María Serratosa o neurólogos tantos de Cáceres como de Badajoz, así como los ya mencionados participantes del acto de bienvenida institucional.

Se habló sobre los nuevos avances, la situación en Extremadura y posibles políticas que se pueden llevar a cabo.